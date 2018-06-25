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44 года исполнилось юридической консультации Горецкого района

26.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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26 июня 2018 года отмечается 96 лет со дня образования адвокатуры Республики Беларусь. Институт адвокатуры в Белорусской ССР был утвержден 26 июня 1922 года. Адвокатура в Беларуси представляет собой правовой институт, призванный осуществлять профессиональную правозащитную деятельность, оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам и юридическим лицам, всем, кто в этом нуждается. В своей деятельности адвокатура руководствуется принципами законности, справедливости и гуманизма. Статья 62 Конституции Республики Беларусь гласит: «Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмот­ренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается».

Адвокатура нашего региона представлена юридической консультацией Горецкого района, которая входит в состав Могилевской областной коллегии адвокатов. В настоящее время здесь работают два адвоката, а именно: заведующий юридической консультацией Галина Сергеевна Горовец и адвокат Наталия Анатольевна Фомичева (на снимке).

44 года исполнилось юридической консультации Горецкого района

Адвокаты оказывают юридическую помощь в виде устных консультаций, составления исковых заявлений, жалоб, участия в производстве по уголовным, административным и гражданским делам. Адвокаты юридической консультации Горецкого района постоянно повышают свой профессиональный уровень. Профессия адвоката сложная. Она требует не только знаний законодательства, мастерства, но и терпения, умения выслушать человека, оказать ему не только профессиональную юридическую, но и психологическую помощь. Адвокаты юридической консультации Горецкого района стоят на защите прав и интересов своих клиентов, готовы помочь каждому, кто нуждается в их помощи.

Если заглянуть в историю, то первые упоминания о юридической консультации Горецкого района известны с апреля 1974 года. Президиумом Могилевской областной коллегии адвокатов на должность заведующей была назначена Нина Андреевна Попова, которая была не только высококвалифицированным профессионалом, преданным своей работе, но и интеллигентной, порядочной женщиной. Много лет своей трудовой деятельности отдала адвокатуре Ирина Александровна Косякова, которая ныне находится на заслуженном отдыхе. За время существования юридической консультации Горецкого района здесь работали адвокатами Андрей Вячеславович Грибков, Владимир Владимирович Несоленый, Юлия Михайловна Николаева.

Традиции, заложенные в коллективе старшими поколениями, продолжают нынешние адвокаты. Ответственное отношение к делу приносит высокие оценки профессиональной деятельности районной структуры. Так, постановлением коллегии Министерства юстиции Респуб­лики Беларусь от 16 июня 2015 года № 42/50 юридическая консультация Горецкого района стала победителем конкурса в номинации «Лучшая юридическая консультация областной, Минской городской коллегии адвокатов» по итогам работы за 2014 год в первой группе с численностью до 5 адвокатов. За данную победу юридическая консультация награждена Дипломом победителя конкурса.

Хотелось бы поздравить наших уважаемых коллег-ветеранов с праздником и пожелать здоровья и оптимизма.

Галина ГОРОВЕЦ,

заведующий юридической консультацией.

 
 
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26 июня 2018 года отмечается 96 лет со дня образования адвокатуры Республики Беларусь. Институт адвокатуры в Белорусской ССР был утвержден 26 июня 1922 года. Адвокатура в...
 
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