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Mambo Italiano и Bamboleo в исполнении мощных голосов России: в Минске выступит "Кватро"
В Минске с большой концертной программой «Лучшее» выступит
Вокальная группа «Кватро» объединила четверых выпускников Академии хорового искусства имени В.С. Попова Антона Боглевского (тенор), Леонида Овруцкого (баритон), Данилы Карзанова (бас) и Антона Сергеева (тенор). Хорошо поставленные голоса позволяют коллективу, выступающему в стиле classical crossover, безупречно исполнять вокальные произведения любой сложности и жанров: от оперных арий до популярных шлягеров.
Фирменный стиль группы — любовь к классическому музыкальному искусству, природная интеллигентность и шарм, стремление сохранить лучшие традиции российской вокальной школы.
Всенародную любовь солисты заработали в 2009 году, во время участия во всероссийском отборочном туре на конкурс «Евровидения», когда они вошли в тройку финалистов.
За годы творчества «Кватро» пели вместе с такими признанными во всем мире маэстро, как Дмитрий Хворостовский, Пласидо Доминго и Алессандро Сафина. Они создают запоминающиеся номера с Ансамблем песни и пляски им. Александрова, Ларисой Долиной, Тамарой Гвердцители, Людмилой Сенчиной, оркестром Феликса Арановского.
2018-й стал юбилейным годом для «Кватро»: группа отмечает 15 лет сценической деятельности. Минчане смогут поздравить коллектив на концерте 12 ноября в КЗ «Минск».
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В Минске с большой концертной программой "Лучшее" выступит вокальная группа "Кватро".
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