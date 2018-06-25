﻿ Mambo Italiano и Bamboleo в исполнении мощных голосов России: в Минске выступит "Кватро". 21.by
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Mambo Italiano и Bamboleo в исполнении мощных голосов России: в Минске выступит "Кватро"

26.06.2018 10:57 — Разное | Tut.by  
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В Минске с большой концертной программой «Лучшее» выступит вокальная группа «Кватро». 12 ноября обладатели мощных голосов порадуют публику композициями Mambo Italiano, «Есть только миг», Bamboleo, «Спасибо за день», «Я вспоминаю».

Вокальная группа «Кватро» объединила четверых выпускников Академии хорового искусства имени В.С. Попова Антона Боглевского (тенор), Леонида Овруцкого (баритон), Данилы Карзанова (бас) и Антона Сергеева (тенор). Хорошо поставленные голоса позволяют коллективу, выступающему в стиле classical crossover, безупречно исполнять вокальные произведения любой сложности и жанров: от оперных арий до популярных шлягеров.


Фирменный стиль группы — любовь к классическому музыкальному искусству, природная интеллигентность и шарм, стремление сохранить лучшие традиции российской вокальной школы.

Всенародную любовь солисты заработали в 2009 году, во время участия во всероссийском отборочном туре на конкурс «Евровидения», когда они вошли в тройку финалистов.

За годы творчества «Кватро» пели вместе с такими признанными во всем мире маэстро, как Дмитрий Хворостовский, Пласидо Доминго и Алессандро Сафина. Они создают запоминающиеся номера с Ансамблем песни и пляски им. Александрова, Ларисой Долиной, Тамарой Гвердцители, Людмилой Сенчиной, оркестром Феликса Арановского.


2018-й стал юбилейным годом для «Кватро»: группа отмечает 15 лет сценической деятельности. Минчане смогут поздравить коллектив на концерте 12 ноября в КЗ «Минск».

Когда: 12 ноября, 19.00.

Где: КЗ «Минск».

Сколько: от 30 до 80 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске с большой концертной программой "Лучшее" выступит вокальная группа "Кватро".
 
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