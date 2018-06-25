В Гомеле на проспекте Космонавтов Opel сбил байкершу

25-летня мотоциклистка пострадала в Гомеле вечером 25 июня в результате столкновения с Opel.





По предварительным данным, 30-летний водитель Opel ехал по проспекту Космонавтов в направлении улицы Дворникова. При перестроении из крайней левой в правую полосу движения он не убедился в безопасности маневра — и столкнулся с мотоциклом Honda, сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на ГАИ.

Байкершу с травмами доставили в областную больницу.



