|
В Гомеле на проспекте Космонавтов Opel сбил байкершу
25-летня мотоциклистка пострадала в Гомеле вечером 25 июня в результате столкновения с Opel.
По предварительным данным, 30-летний водитель Opel ехал по проспекту Космонавтов в направлении улицы Дворникова. При перестроении из крайней левой в правую полосу движения он не убедился в безопасности маневра — и столкнулся с мотоциклом Honda,
Байкершу с травмами доставили в областную больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-летня мотоциклистка пострадала в Гомеле в понедельник вечером в результате столкновения с Opel.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)