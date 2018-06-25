За взятки задержаны топ-менеджеры в медицинской сфере, в том числе глава «Белмедтехники»

Масштабная коррупционная схема в сфере здравоохранения раскрыта Комитетом госбезопасности Беларуси.

Об этом заявил глава КГБ Валерий Вакульчик журналистам 25 июня.

Он рассказал, что задержаны несколько фигурантов в медицинских кругах за взятки и уклонение уплаты от налогов.

Один из функционеров – директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, который решал вопросы госрегистрации медпрепаратов.

В преступной схеме замешан глава предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, который отвечал за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок.

По словам Вакульчика, при обыске у Шарака в гараже был обнаружен тайник с деньгами – это 620 тысяч долларов в эквиваленте.

Задержаны также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Первый организовывал техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй зарержан за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.

«За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 „Получение взятки“, 431 „Дача взятки“ и 243 „Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов“ УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием», — рассказал Вакульчик.

Напомним, заместитель генерального прокурора Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции заявил , что количество коррупционных преступлений в стране за январь-май выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По его словам, больше всего случаев коррупции было зарегистрировано в транспортной, промышленной сферах, а также в здравоохранении, образовании и госуправлении.

Материальный ущерб от коррупционных преступлений составил около 8,8 млн рублей, возмещен в ходе следствия на 36,5%. На имущество лиц, совершивших указанные преступления, наложен арест в сумме 10,7 млн рублей.