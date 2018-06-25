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За взятки задержаны топ-менеджеры в медицинской сфере, в том числе глава «Белмедтехники»
Масштабная коррупционная схема в сфере здравоохранения раскрыта Комитетом госбезопасности Беларуси.
Об этом заявил глава КГБ Валерий Вакульчик журналистам 25 июня.
Он рассказал, что задержаны несколько фигурантов в медицинских кругах за взятки и уклонение уплаты от налогов.
Один из функционеров – директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, который решал вопросы госрегистрации медпрепаратов.
В преступной схеме замешан глава предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, который отвечал за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок.
По словам Вакульчика, при обыске у Шарака в гараже был обнаружен тайник с деньгами – это 620 тысяч долларов в эквиваленте.
Задержаны также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.
Первый организовывал техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй зарержан за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.
«За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 „Получение взятки“, 431 „Дача взятки“ и 243 „Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов“ УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием», — рассказал Вакульчик.
Напомним, заместитель генерального прокурора Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции
По его словам, больше всего случаев коррупции было зарегистрировано в транспортной, промышленной сферах, а также в здравоохранении, образовании и госуправлении.
Материальный ущерб от коррупционных преступлений составил около 8,8 млн рублей, возмещен в ходе следствия на 36,5%. На имущество лиц, совершивших указанные преступления, наложен арест в сумме 10,7 млн рублей.
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Масштабная коррупционная схема в сфере здравоохранения раскрыта Комитетом госбезопасности Беларуси. Об этом заявил глава КГБ Валерий Вакульчик журналистам 25...
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