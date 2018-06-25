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Заявки на кинофестиваль «Лістапад» начали формировать
Лонг-лист участников 25 осеннего кинофестиваля формируют с лета. Дирекция Минского форума сейчас ведёт переговоры с представителями Новой Зеландии. Эта страна может дебютировать на юбилейном смотре.
Для тех, кто хочет себя показать – шесть соревновательных программ. Основное условие – возраст картин не более полутора лет. Короткометражные работы принимают лишь в международный Конкурс киношкол и Национальное первенство. Победитель прошлого года – фильм «Завтра» белорусского режиссёра Юлии Шатун – сейчас отобран сразу в три состязательных блока престижного кинофестиваля во французском Марселе.
В этом июне «Лістапад» вступил в Фестивальный альянс. Он объединяет 31 страну. Меморандум о сотрудничестве подписан во время киносмотра в китайском Шанхае. Сейчас приступают к разработке фирменного цвета, логотипа и девиза 25 Минского кинофорума.
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Дирекция Минского форума сейчас ведёт переговоры с представителями Новой Зеландии. Эта страна может дебютировать на юбилейном смотре.
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