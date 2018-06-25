Заявки на кинофестиваль «Лістапад» начали формировать

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Лонг-лист участников 25 осеннего кинофестиваля формируют с лета. Дирекция Минского форума сейчас ведёт переговоры с представителями Новой Зеландии. Эта страна может дебютировать на юбилейном смотре.



Для тех, кто хочет себя показать – шесть соревновательных программ. Основное условие – возраст картин не более полутора лет. Короткометражные работы принимают лишь в международный Конкурс киношкол и Национальное первенство. Победитель прошлого года – фильм «Завтра» белорусского режиссёра Юлии Шатун – сейчас отобран сразу в три состязательных блока престижного кинофестиваля во французском Марселе.

Игорь Сукманов, директор программ кинофестиваля «Лістапад»: «Огромное количество заявок из таких очень экзотических стран как Индия, Непал. У нас есть заявки из Ирана, Франции, Австралии, Германии, из стран Восточной Европы. В этом году фокус на словенском кинематографе. Мне кажется, очень интересном. Потому что даже для специалистов эта территория не совсем хорошо знакома».

В этом июне «Лістапад» вступил в Фестивальный альянс. Он объединяет 31 страну. Меморандум о сотрудничестве подписан во время киносмотра в китайском Шанхае. Сейчас приступают к разработке фирменного цвета, логотипа и девиза 25 Минского кинофорума.