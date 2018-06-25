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В Кобринском районе бесправник на Mercedes врезался в стойку дорожного знака. Он в реанимации
Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении со стойкой дорожного знака в Кобринском районе. Об этом
Авария произошла 25 июня, около 14.40, на трассе H848. По предварительной информации, 35-летний водитель Mercedes-Benz ехал со стороны деревни Андроново, неправильно выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет и врезался в железобетонную стойку дорожного знака.
Водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Установлено, что в 2008 году он бы лишен права управления по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).
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В 2008 году он бы лишен права управления по ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).
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