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Белорусы открыли депозиты на семейный капитал на 539 млн долларов. Досрочно деньги никто не получил
На 1 июня белорусы открыли 53,9 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 538,9 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время
— Досрочно воспользоваться средствами семейного капитала можно независимо от периода времени, прошедшего с даты его назначения, на получение членом семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Министерством здравоохранения, — уточнил представитель Минтруда.
Валерий Ковальков напомнил, что досрочно средства семейного капитала могут быть использованы в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии. За счет этих денег можно приобрести на территории Беларуси медицинские изделия и лекарственные средства вместо тех, которые предусмотрены бесплатно.
— В настоящее время иные возможности досрочного использования средств семейного капитала не рассматриваются, — отметила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Вера Лабкович.
Размер семейного капитала в Беларуси увеличивать не планируется,
Напомним, общественные организации
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На 1 июня белорусы открыли 53,9 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 538,9 миллиона долларов.
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