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Белорусы открыли депозиты на семейный капитал на 539 млн долларов. Досрочно деньги никто не получил

26.06.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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На 1 июня белорусы открыли 53,9 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 538,9 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции «Государственная поддержка семей, воспитывающих детей». При этом никто из семей, которые открыли депозиты на семейный капитал, пока не воспользовались досрочно этими деньгами.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Досрочно воспользоваться средствами семейного капитала можно независимо от периода времени, прошедшего с даты его назначения, на получение членом семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Министерством здравоохранения, — уточнил представитель Минтруда.

Валерий Ковальков напомнил, что досрочно средства семейного капитала могут быть использованы в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии. За счет этих денег можно приобрести на территории Беларуси медицинские изделия и лекарственные средства вместо тех, которые предусмотрены бесплатно.

— В настоящее время иные возможности досрочного использования средств семейного капитала не рассматриваются, — отметила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Вера Лабкович.

Напомним, семейный капитал ввели в Беларуси с 1 января 2015 года. При появлении третьего и последующих детей семье переводится 10 тысяч долларов на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами можно только тогда, когда ребенку, на которого они начислены, исполнится 18 лет. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, лечения и в других целях.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

Размер семейного капитала в Беларуси увеличивать не планируется, заявил в начале 2017 года заместитель премьер-министра Василий Жарко. Ставка по депозитам семейного капитала в 2018 году составляет 2,10697% годовых.

Напомним, общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка.

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На 1 июня белорусы открыли 53,9 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 538,9 миллиона долларов.
 
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