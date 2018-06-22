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26 июня — День работников прокуратуры

26.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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26 июня — День работников прокуратурыУважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Защита законности, прав и свобод граждан, борьба с преступностью, надзор за деятельностью органов власти — это те функции, в обеспечении которых основная роль принадлежит прокуратуре.

Люди вашей профессии отличаются не только солидным юридическим багажом, самоотверженностью и высокой самоотдачей, но и острым социальным зрением, которое позволяет видеть проблемы общества. Благодаря вашей работе на территории Шарковщинского района обеспечивается соблюдение закона и правопорядка.

Накануне вашего профессионального праздника выражаем вам особую благодарность за большой вклад в укрепление законности, высокий профессионализм и безупречное выполнение служебного долга.

Желаем всем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и новых успехов в нелегком и ответственном труде!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета

 

Д.М.Ломако

 Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов

 

 

В.С.Шпец

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