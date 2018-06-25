Великобритания готова оказывать военную поддержку ЕС даже после Brexit

Девять стран ЕС заключили соглашение о создании европейских сил реагирования.



Договор подписан в Люксембугре. Полностью автономная армия – инициатива президента Франции. Предполагается, что силы коалиции будут реагировать на кризисы вблизи европейских границ, без поддержки НАТО и США. В новом формате оборонного сотрудничества участвуют Франция, Германия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания, Португалия и Великобритания.