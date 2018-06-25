Гороскоп на неделю: с 25 июня по 1 июля

Овны полны сил и энтузиазма, однако важно продумать поэтапную реализацию своих планов. Постарайтесь, чтобы окружающие заметили результаты вашей деятельности. Возрастет тяга к приключениям и путешествиям, вам будет сложно усидеть на одном месте. Поездки могут завершиться интересным знакомством.

Тельцы вполне могут опровергнуть поговорку о том, что один в поле не воин. Звезды уверены: чем больше инициативы вы проявите, тем ощутимее будет результат. Сейчас отличное время для выходов в свет, встреч с друзьями. Однако будьте начеку, постарайтесь не ввязываться ни в какие аферы в конце недели.

Профессиональный успех Близнецов складывается из нескольких составляющих. Не последнюю роль при этом будут играть пунктуальность и вежливость. Вероятно знакомство с неординарным человеком. Финансовая ситуация вполне стабильная. Более того, не исключено получение дополнительного дохода.

На этой неделе Раки будут весьма благоразумны и станут подходить ко всем вопросам исключительно с позиции здравого смысла. Благоприятный период для оформления бумаг и договоров. Рабочие будни потребуют от вас мгновенной реакции на нестандартные ситуации. Будьте готовы отстаивать свое решение перед руководством.

Удачным и результативным для Львов станет начало недели: все будет получаться, реализуются профессиональные замыслы. Серьезные перемены в личной жизни сейчас маловероятны. Не отказывайтесь от предложения, если в выходные представится возможность повеселиться, отдохнуть в приятной компании.

Количество дел на работе у Дев увеличивается, вам начнет казаться, что вы все время проводите в трудах без права на отдых, еду и сон. Не переживайте, проблемы решаемы, если вы проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Не стесняйтесь попросить о помощи, это значительно ускорит дело.

Внимательность и усердие сослужат Весам в профессии хорошую службу. Финансовое положение начнет через некоторое время улучшаться. Начните поиск идейных единомышленников. В отношениях с окружающими не увлекайтесь ролью мудрого наставника, попробуйте поговорить с тем, кто просит у вас совета, на равных.

Скорпионы знают ответы на многие волнующие их вопросы, но боятся признаться себе в этом. Избавьтесь от этого страха, он мешает вам двигаться вперед. Сейчас вы легко идете на поводу у близких. В середине недели вас ждут значительные перемены, причем не всегда приятные. Постарайтесь отнестись к этому философски.

Стрельцам будет казаться, что кто-то из знакомых ополчился против них. Это не так, просто критика мешает вам чувствовать себя идеальным. В профессии появятся отсутствовавший ранее энтузиазм, желание свернуть горы. Не упускайте это время, ведь лучшего момента для карьерного развития может не представиться.

Козерогам не остается ничего иного, как трудиться с полной самоотдачей, их девиз – «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В противовес плотному графику вам захочется романтики, даже самые приземленные представители знака почувствуют желание творить. На выходные запланируйте встречу со старым другом.

Звезды советуют Водолеям придерживаться нейтралитета в ситуации, участником которой они вольно или невольно стали. Будьте внимательны при работе с документами. Ожидаются значительные перемены в личной жизни. Уделите внимание дорогим вам людям. Именно в семейном кругу вы найдете долгожданное утешение от всех невзгод.

В отношениях Рыб с окружающими мало логики и много эмоций. Не удивляйтесь, что это несколько отдалит от вас друзей. В карьерном плане очень важно придерживаться установленного темпа. Ваш потенциал позволяет не сдавать позиции и даже наращивать обороты. Заключенные на этой неделе союзы будут крепкими.