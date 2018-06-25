15 октября в КЗ «Минск» в рамках юбилейного тура выступит Сергей Волчков — единственный белорус, который стал победителем телешоу «Голос».

Сергей родился и вырос в небольшом городе Быхове в обычной семье: папа работал водителем, мама — контролером-кассиром в банке. Чтобы сын меньше хулиганил, его отдали заниматься музыкой: сначала на фортепиано, затем он стал петь в хоре.





В итоге он поступил в Могилевский высший музыкальный колледж, а после этого в ГИТИС, где экзамен принимала Тамара Синявская, вдова Муслима Магомаева. Сергей опоздал и шансов поступить было мало, но ее впечатлил великолепный баритон Волчкова, напомнивший ей мужа. Впрочем, жизнь в Москве не была простой — Сергей зарабатывал в том числе Дедом Морозом на корпоративах и клоуном на детских праздниках.

В 2013 году он решил попробовать свои силы в шоу «Голос», где попал в команду Александра Градского. «Проба» оказалась победной и с тех пор Сергея Волчкова хорошо знают и любят во всех странах СНГ. Весной 2018 певец собрал аншлаг в Государственном Кремлевском Дворце.

В этом году Сергей отмечает не только свое 30-летие, но и 5-летие творческой деятельности на большой сцене. Поэтому белорусского зрителя ждет специальная программа, которая будет включать все лучшие номера в исполнении певца и новые композиции.

«Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя», — говорит Сергей.

Когда: 15 октября, 19.00. Где: КЗ «Минск». Сколько: от 32,5 до 81,5 рублей.