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Самая красивая болельщица сборной России - не порнозвезда

26.06.2018 11:10 — Разное | UDF  
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Наталья Андреева на ЧМ-2018. Фото Getty
Болельщица сборной России Наталья Андреева, которую СМИ назвали одной из самых красивых поклонниц футбола на чемпионате мира — 2018, опровергла появившуюся информацию о том, что она является порнозвездой. Ее слова приводит RT.

«Я живу в Москве последние десять лет, работаю в фитнес-клубе и по совместительству моделью. В порнографии я никогда не снималась. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести», — сказала Наталья Андреева.

Также она отметила, что лично переживает за полузащитника россиян Алана Дзагоева.

«Я езжу за сборной России на все крупные турниры с Евро-2012. Я патриот и болею только за сборную России. Мои друзья играют в футбол, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы тоже заинтересоваться игрой. Ни с кем из футболистов я лично не знакома, хотя сама знаю Артема Дзюбу, Дениса Черышева и остальных. Мне очень нравится Алан Дзагоев. Очень жаль, что он сейчас травмирован. Если он восстановится и сыграет за нас, я буду очень рада», — добавила фанатка.

Ранее СМИ назвали Андрееву порнозвездой.

ФИФА и фифы. "Мы едва успеваем пополнять запасы презервативов — их тут же раскупают"

 
 
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Наталья Андреева опровергла появившуюся информацию о том, что она является порнозвездой.
 
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