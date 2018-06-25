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Самая красивая болельщица сборной России - не порнозвезда
Наталья Андреева на ЧМ-2018. Фото Getty
«Я живу в Москве последние десять лет, работаю в фитнес-клубе и по совместительству моделью. В порнографии я никогда не снималась. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести», — сказала Наталья Андреева.
Также она отметила, что лично переживает за полузащитника россиян Алана Дзагоева.
«Я езжу за сборной России на все крупные турниры с Евро-2012. Я патриот и болею только за сборную России. Мои друзья играют в футбол, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы тоже заинтересоваться игрой. Ни с кем из футболистов я лично не знакома, хотя сама знаю Артема Дзюбу, Дениса Черышева и остальных. Мне очень нравится Алан Дзагоев. Очень жаль, что он сейчас травмирован. Если он восстановится и сыграет за нас, я буду очень рада», — добавила фанатка.
Ранее СМИ
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Наталья Андреева опровергла появившуюся информацию о том, что она является порнозвездой.
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