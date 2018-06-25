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Коррупция добралась до Администрации президента

26.06.2018 11:02 — Разное | UDF  
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Наталья Кочанова
Руководитель Администрации президента Наталья Кочанова признала, что в ее ведомстве произошел коррупционный скандал.

Чиновница констатировала, что в Беларуси до сих пор встречаются вопиющие случаи коррупционных преступлений.

«Так, в текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Министерства здравоохранения, Мингорисполкоме. К сожалению, и в администрации президента был выявлен такой факт – пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела», – цитирует Наталью Кочанову БелТА.

Правда, имя начальника отдела она не назвала. Также Кочанова не уточнила, о каких злоупотреблениях идет речь.

Заявление Кочановой сделано на фоне громкого коррупционного дела медицинских функционеров. Как 25 июня рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, правоохранительные органы задержали более 50 человек. Коррупционная схема была связана с поставками медицинского оборудования, на взятки уходили миллионы долларов, говорят в КГБ.

 
 
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