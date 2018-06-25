Коррупция добралась до Администрации президента



Наталья Кочанова

Чиновница констатировала, что в Беларуси до сих пор встречаются вопиющие случаи коррупционных преступлений.цитируетПравда, имя начальника отдела она не назвала. Также Кочанова не уточнила, о каких злоупотреблениях идет речь.Заявление Кочановой сделано на фоне громкого коррупционного дела медицинских функционеров. Как 25 июня рассказал председатель КГБ, правоохранительные органы задержали более 50 человек. Коррупционная схема была связана с поставками медицинского оборудования, на взятки уходили миллионы долларов, говорят в КГБ.