Банк ВТБ (Беларусь) расширил перечень услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Банк ВТБ (Беларусь) предоставил новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – прием наличных денежных средств через устройства банковского самообслуживания.





С помощью сервиса юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность самостоятельно вносить торговую выручку в специализированные устройства банка с последующим ее зачислением на текущие (расчетные) счета, открытые как в ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)", так и в иных банках.

Воспользоваться функцией приема наличных можно во всех инфокиосках банка и банкоматах с технологией cash-recycling, которые расположены в ТРЦ "Экспобел" и ТЦ "МОМО".