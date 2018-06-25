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Зарплата французского топ-менеджера Toyota в три раза превысила доход президента компании

26.06.2018 11:20 — Разное | Интерфакс  
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Зарплата самого высокооплачиваемого топ-менеджера японского автоконцерна Toyota Motor Corp. Дидье Леруа, главного директора по конкурентоспособности, в минувшем году выросла на 50%, до 1 млрд иен ($9,4 млн), пишет Dow Jones со ссылкой на документы компании.

Это примерно в три раза больше, чем зарплата президента компании Акио Тоёды ($3,5 млн).

Главная причина такого разрыва в зарплатах - тот факт, что Д.Леруа является гражданином Франции. Toyota предлагает оплату, которая учитывает "стандарты для зарплат в различных странах и регионах", говорится в сообщении компании.

Кроме того, должностные обязанности Д.Леруа очень широки и охватывают сферы корпоративного планирования, продаж и производства в глобальном масштабе.

Отмечается, что зарплата топ-менеджера соответствует вознаграждению людей, работающих на аналогичных должностях в других автопроизводителях. Например, примерно столько же в прошлом году заработал президент General Motors Дэн Амманн, также управляющий операциями компании в мире.

Акции Toyota подешевели на 0,15% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем на 20%, до 23,49 трлн иен.

 
 
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Зарплата самого высокооплачиваемого топ-менеджера японского автоконцерна Toyota Motor Corp. Дидье Леруа, главного директора по конкурентоспособности, в минувшем году...
 
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