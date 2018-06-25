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Лукашенко: Беларусь – исключительно мирная страна
Белорусская внешняя политика носит исключительно миролюбивый характер, заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств во вторник в Минске.
"Беларусь - исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему. Вдумчиво - к будущему нашего Отечества. Поэтому основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие", - цитирует президента его пресс-служба.
А.Лукашенко отметил, что внешняя политика страны носит многовекторный, сбалансированный, прагматичный и последовательный характер.
"Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью", - сказал глава государства.
Верительные грамоты президенту Беларуси вручили послы Замбии, Италии, Кипра, Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Узбекистана, Эквадора.
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Белорусская внешняя политика носит исключительно миролюбивый характер, заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов...
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