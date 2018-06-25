Нотариусы проведут бесплатные консультации накануне Дня Независимости

Нотариусы Беларуси 29 июня бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты.

"Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, посвященной Дню независимости Республики Беларусь, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро республики", - отметили в пресс-службе.

Так, обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане Беларуси и гости страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

"Проведение в рамках правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения", - обратили внимание в палате.

По информации пресс-службы, время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".