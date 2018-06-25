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В воздушном пространстве стран Балтии начинаются учения ВВС НАТО Ramstein Alloy
В Латвии, Литве и Эстонии во вторник начнутся двухдневные учения ВВС НАТО и государств партнеров по защите воздушного пространства государств Балтии Ramstein Alloy.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в ходе учений будут отрабатываться управление, процедуры связи и противовоздушная оборона государств Балтии. Ведущую роль будет принадлежать ВВС Эстонии и авиационной базе Эмари под Таллином.
В учениях примут также участие базирующиеся здесь самолеты противовоздушной обороны Франции, а также военнослужащие и авиационные средства Литвы, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов.
Из государств - партнеров в учениях участвуют Швеция и Финляндия. При отработке спасения на море военно-воздушные силы сотрудничают с департаментом полиции и пограничной охраны.
Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года.
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В Латвии, Литве и Эстонии во вторник начнутся двухдневные учения ВВС НАТО и государств партнеров по защите воздушного пространства государств Балтии Ramstein Alloy. Как...
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