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В воздушном пространстве стран Балтии начинаются учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

26.06.2018 10:54 — Разное | Интерфакс  
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В Латвии, Литве и Эстонии во вторник начнутся двухдневные учения ВВС НАТО и государств партнеров по защите воздушного пространства государств Балтии Ramstein Alloy.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в ходе учений будут отрабатываться управление, процедуры связи и противовоздушная оборона государств Балтии. Ведущую роль будет принадлежать ВВС Эстонии и авиационной базе Эмари под Таллином.

В учениях примут также участие базирующиеся здесь самолеты противовоздушной обороны Франции, а также военнослужащие и авиационные средства Литвы, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов.

Из государств - партнеров в учениях участвуют Швеция и Финляндия. При отработке спасения на море военно-воздушные силы сотрудничают с департаментом полиции и пограничной охраны.

Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года.

 
 
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В Латвии, Литве и Эстонии во вторник начнутся двухдневные учения ВВС НАТО и государств партнеров по защите воздушного пространства государств Балтии Ramstein Alloy. Как...
 
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