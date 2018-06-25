В воздушном пространстве стран Балтии начинаются учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

В Латвии, Литве и Эстонии во вторник начнутся двухдневные учения ВВС НАТО и государств партнеров по защите воздушного пространства государств Балтии Ramstein Alloy.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в ходе учений будут отрабатываться управление, процедуры связи и противовоздушная оборона государств Балтии. Ведущую роль будет принадлежать ВВС Эстонии и авиационной базе Эмари под Таллином.

В учениях примут также участие базирующиеся здесь самолеты противовоздушной обороны Франции, а также военнослужащие и авиационные средства Литвы, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов.

Из государств - партнеров в учениях участвуют Швеция и Финляндия. При отработке спасения на море военно-воздушные силы сотрудничают с департаментом полиции и пограничной охраны.

Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года.