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Пьяный водитель Renault съехал в кювет в Несвижском районе: погибла пассажирка
Новости Беларуси. В Несвижском районе опрокинулся автомобиль.
По информации МВД, авария произошла вечером двадцать пятого июня.
Житель Несвижского района управлял автомобилем Renault, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель находился в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля – жительница Столинского района, а пассажир – житель Солигорска – был госпитализирован.
На неделе под Марьиной Горкой мотоцикл врезался в ограждение.
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Новости Беларуси. В Несвижском районе опрокинулся автомобиль. По информации МВД, авария произошла вечером двадцать пятого июня. Житель Несвижского района...
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