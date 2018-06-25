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Селфи теперь под запретом. На пляжах Гоа туристам запретили фотографироваться

26.06.2018 11:31 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. На пляжах индийского штата Гоа туристам запретили делать селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасательные службы определили 24 зоны, где путешественникам нельзя будет себя фотографировать.

Селфи теперь под запретом. На пляжах Гоа туристам запретили фотографироваться

Вскоре там будут установлены специальные таблички с предупреждением, а также номером экстренных служб.

Мера, вероятнее всего, временная: в Индии сейчас сезон дождей, из-за чего берега очень скользкие. Поводом для введения запрета послужили несколько несчастных случаев, когда во время фотосъемки поскользнулись и утонули люди. По данным синоптиков, ливни не прекратятся в регионе вплоть до конца сентября.

 
 
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Новости Индии. На пляжах индийского штата Гоа туристам запретили делать селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасательные службы определили 24 зоны,...
 
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