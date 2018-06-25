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Армия США будет использовать в бою оружие для игры в пейнтбол
Новости США. Американские военные будут использовать в бою оружие для игры в пейнтбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армия США заключила крупный контракт на 650 тысяч долларов на закупку винтовок, которыми планируют вооружить солдат в Афганистане. Вместо краски шарики будут заполнять специальным порошком. При попадании в цель из них распылится газ, на время дезориентирующий противника.
По мнению экспертов, такое оружие может стать хорошей альтернативой летальным образцам вооружения.
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Новости США. Американские военные будут использовать в бою оружие для игры в пейнтбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армия США заключила крупный...
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