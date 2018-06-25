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«Вперед, крошка! В новую жизнь». Скардино о решении Домрачевой завершить карьеру
Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино прокомментировала решение своей коллеги по сборной Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру.
Трогательный пост Надежда опубликовала в Instagram.
Надежда Скардино:
Также биатлонистка опубликовала несколько фото, на которых они вместе с Дарьей.
В начале июня нынешнего года Надежда Скардино также завершила спортивную карьеру.
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино прокомментировала решение своей коллеги по сборной Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру. ...
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