По стопам отца

Несмотря на то что помощник прокурора Буда-Кошелевского района Александр Шаповалов работает чуть больше года, за это время он уже зарекомендовал себя как ответственный, целеустремленный и принципиальный сотрудник.





С выбором профессии молодой человек определился еще в раннем детстве, ведь перед глазами был пример отца, который всю свою жизнь посвятил работе в милиции. Учась в школе, целенаправленно шел к намеченной цели. Поступил на факультет правоведения Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, во время учебы в котором работал внештатным сотрудником прокуратуры, чтобы более глубоко и обширно познать сферу будущей деятельности. Поэтому к окончанию университета он уже имел за своими плечами определенный багаж знаний, который впоследствии пригодился в работе.

Молодого сотрудника направили в прокуратуру Буда-Кошелевского района, где в течение полугода он проходил стажировку, после которой был назначен на должность помощника прокурора. 7 мая нынешнего года в прокуратуре Гомельской области Александр Шаповалов вместе с другими молодыми специалистами, пополнившими ряды прокурорских работников, произнес торжественную клятву присяги. Ему были вручены первые удостоверение и погоны, а также юбилейная книга «Прокуратура Гомельской области» из рук прокурора области Виктора Морозова.

– Сегодня в мои обязанности входит осуществление надзора за исполнением законодательства государственными органами, другими организациями и гражданами. Многогранность и сложность такой работы, большая ответственность и публичный характер заставляют ежедневно работать над собой, – делится Александр Шаповалов.

По мнению молодого человека, именно большая загруженность на работе мотивирует и стимулирует, подталкивает к активной трудовой деятельности, учит правильно распределять время и расставлять приоритеты. А с такими коллегами, на которых можно равняться, которые готовы прийти на помощь, работа идет еще быстрее.

На вопрос о том, каким видит себя помощник прокурора через несколько лет, не задумываясь, отвечает:

– В будущем я вижу себя человеком, не изменяющим принципам честности, справедливости, объективности, порядочности, неподкупности и профессионализма. Главное – не очерстветь и не стать безразличным к судьбам людей, оценивать их за реальные поступки.

Хочется надеяться, что с таким отношением к своей работе, такими целями и взглядами на жизнь Александра Шаповалова ждет блестящая карьера. И он, несомненно, своим служением принесет пользу как государству, так и отдельно взятым людям, нуждающимся в его профессиональной помощи.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ и из личного архива Александра Шаповалова.