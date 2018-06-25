В этом году работники прокуратуры в 20-й раз отмечают свой профессиональный праздник. А если говорить в общем, то белорусской прокуратуре исполняется 96 лет со дня, когда 26 июня 1922 года на третьей сессии ЦИК БССР было принято Положение о прокурорском надзоре. Накануне о прокурорских буднях «Авангарду» рассказали помощник прокурора Буда-Кошелевского района Александр Шаповалов и ветеран органов прокуратуры, которую мы больше знаем как председателя суда Буда-Кошелевского района, Екатерина Шубич.

Екатерина ШУБИЧ: Нужно видеть людей даже в самых отъявленных преступниках





Глядя на эту приветливую, улыбчивую и миловидную женщину, сложно поверить, что больше 40 лет она стояла на страже законности. В ее послужном списке работа в прокуратуре, адвокатуре и суде. Сегодня она – любящая супруга, заботливая мама и бабушка, рачительная и трудолюбивая хозяйка и просто счастливый человек.

Как признается Екатерина Аркадьевна, решающую роль в выборе будущей профессии сыграла вырезка из «Литературной газеты». В статье рассказывалось о буднях девушки из уголовного розыска. Она настолько впечатлила десятиклассницу, что в дальнейшем школьница видела себя только юристом. Несмотря на все уговоры родителей, которые хотели, чтобы дочь стала учителем, после двух лет работы бухгалтером, получив направление от обкома партии, из белорусской глубинки, Хойникского района, она отправляется поступать в Харьковский юридический институт.

1 августа 1979 года Екатерина Шубич была назначена на должность помощника прокурора Буда-Кошелевского района. Вследствие постоянной занятости, загруженности и напряженного ритма работы на время решила оставить прокуратуру, перейдя в адвокатуру. Но призвание и любовь к профессии, которая стала частью ее жизни, в очередной раз способствовали тому, чтобы она вновь вернулась в прокуратуру.

Как известно, время не стоит на месте и диктует свои условия работы. Отработав в прокуратуре в общей сложности 14 лет, Екатерина Шубич, имея в багаже богатый опыт, обширную практическую базу и обладая высоким профессионализмом, была назначена председателем суда Буда-Кошелевского района, откуда и ушла в отставку полтора года назад.





– Я всегда любила свою работу и ни разу не пожалела о сделанном выборе, даже несмотря на бессонные ночи и огромную ответственность, возложенную на меня. И вне зависимости от того, какую должность занимала, всегда руководствовалась общечеловеческими принципами, – отмечает Екатерина Аркадьевна. – Убеждена, каждому человеку, готовому связать свою жизнь со служением закону, должны быть присущи такие качества, как принципиальность, честность, справедливость и порядочность по отношению к людям, нуждающимся в твоей помощи. Опыт работы в юриспруденции показывает: нужно четко понимать, что второстепенных вопросов в службе тех, кто стоит на защите законных прав и интересов граждан, субъектов хозяйствования, нет. Нужно строго следовать основополагающей защитной функции. И это для меня и моих бывших коллег отнюдь не высокопарные слова.

Находясь на заслуженном отдыхе, у Екатерины Шубич появилось больше свободного времени, которое она с огромным удовольствием посвящает своим родным и близким, помогает в воспитании пяти внуков. А еще она настоящая мастерица: из бумаги плетет удивительные декоративные корзины, шкатулки и коробочки, настенные панно, шьет оригинальные предметы домашнего обихода, занимается разведением цветов, ухаживает за огородами, мастерит необычных тряпичных кукол, причем делает все это первоклассно. А в планах у нее – освоить лозоплетение, тем более что весь необходимый инструмент уже есть.

Напоследок не могу не поинтересоваться у нашей героини о том, как при встрече с ней ведут себя люди, к судьбе которых она в некотором роде сопричастна.

– Находясь на стороне закона, нельзя допустить, чтобы ни в чем не повинный человек был осужден, а кто-то ушел от заслуженного наказания. Нужно видеть людей даже в самых отъявленных преступниках. За всю мою практику не было такого случая, чтобы подсудимый каким-то образом выражал свое недовольство. Наоборот, при встрече всегда здороваются, ведь каждый понимает, что, преступив закон, он должен за это ответить.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.