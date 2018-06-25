Из официальных источников

Служба “Скорая помощь”

За май поступило 909 вызовов. Наиболее частые: артериальная гипертензия – 200, травмы – 67, сердечные приступы – 109, алкогольное опьянение – 30.

Отдел записи актов гражданского

состояния

В мае родилось 24 ребёнка, из них 16 девочек и 8 мальчиков. Самые популярные имена: у девочек – Анна, Арина, Валерия, у мальчиков – Максим, Артём, Тимофей. Первый ребёнок родился в двенадцати семьях, второй – в семи, третий – в трёх. Зарегистрировали брак 10 пар. Установили отцовство 6 человек. Расторгли брак три пары. Умер в районе в мае 41 человек.

Отдел внутренних дел

В отдел в мае поступило 50 заявлений и сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 30 преступлений, из них:

по линии уголовного розыска – 20 преступлений;

по линии экономических преступлений – 2 преступления;

по линии других служб – 8 преступлений.

На территории района в мае зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и два пострадало.

Сотрудниками РОВД обнаружено 5 самогонных аппаратов. Всего обнаружено 274,75 литра спиртосодержащей жидкости, из которых:

самогона – 8,25 литра;

самогонной браги – 255 литров;

иной спиртосодержащей жидкости – 11,5 литра.

Выявлено 263 факта распития алкогольных напитков (пива) и появления в общественном месте в пьяном виде, задержано 88 граждан за мелкое хулиганство. На принудительное лечение в условиях лечебно-трудового профилактория отправлено с начала года 17 хронических алкоголиков.

Наиболее значимые возбуждённые уголовные дела за май:

-в отношении гражданина С., который из хозяйственной постройки в д. Речки похитил электроинструменты, принадлежащие гражданину Л.;

-в отношении гражданки Л., которая из дома в д. Гайдукова Слобода похитила продукты питания, принадлежащие гражданке Ф.;

-в отношении гражданина А., который из квартиры в д. Новые Зеленки похитил продукты питания, принадлежащие гражданке А.;

-в отношении гражданки М., которая из дома в д. Островы похитила имущество, принадлежащее гражданке Ч.;

-в отношении граждан Д., В., Н., которые со двора дома в г.Червене похитили 14 металлических столбиков, принадлежащих гражданину В.,

-в отношении гражданки Е., которая похитила из кармана жительницы д. Домовицк гражданки Ю. 50 рублей;

-в отношении граждан В. и Ф., которые в д.Большая Ганута с применением насилия похитили мотоцикл, принадлежащий гражданину Ж.;

-в отношении гражданина У., который в магазине «Евроопт» в г.Червене похитил сумку с продуктами, принадлежащую гражданке Г.;

-в отношении гражданина Ч., который в г.п.Смиловичи похитил мобильный телефон, принадлежащий гражданину Я.;

-в отношении гражданина Р., который из дома в д.Горки похитил имущество, принадлежащее гражданину Т.

Суд Червенского района

За январь-май 2018 года судом района с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 73 уголовных дел в отношении 76 лиц. Из них:

-за совершение преступлений, не представляющих большой общественной опасности – 22 дел в отношении 22 лиц;

-за менее тяжкие преступления – 46 дел в отношении 48 лиц;

-за совершение тяжких преступлений – 1 дело в отношении 1 лица;

-за совершение особо тяжких преступлений – 4 дела в отношении 5 лиц. .

В январе-мае судом рассмотрено 217 гражданских дел, из них: о расторжении брака – 43 дел, в том числе между супругами, имеющими несовершеннолетних детей – 29 дела, о лишении родительских прав – 6 дел, о восстановлении в родительских правах – 1 дело.

Также в январе-мае 2018 года рассмотрено 608 дел об административных правонарушениях, из которых по 462делам судом наложено административное взыскание.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям

С начала года на территории района зарегистрировано 36 пожаров, 4 человека погибли. Огнём повреждено 26 строений, 6 автомобилей, уничтожено 18 строений.

Из 36 пожаров 12 произошли в жилых домах, 14 – в надворных постройках граждан, 5 – на автотранспорте, 5 — на гособъектах.

Семь пожаров произошли в Червене, трое погибших, три пожара — в Червенском сельсовете, девять пожаров – в Смиловичах, один погибший, семь пожаров произошли в Валевачском сельском Совете, один пожар – в Клинокском, два – в Ляденском, пять – в Руднянском, два – в Рованичском сельском Совете.

Основными причинами возникновения пожаров послужили: нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств – 10 случаев, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования – 10 случаев, неосторожное обращение с огнём – 12 случаев, детская шалость с огнём — 4 случая.

По времени возникновения пожары распределились так: 08.00 – 18.00 – двадцать один пожар, 18.00-21.00 – три пожара, 21.00 – 00.00 — четыре пожара, 00.00 – 03.00 – четыре пожара, 03.00-08.00 – четыре пожара.

Управление по труду, занятости и социальной защите населения

На первое июня 2018 года состоит на учёте 52 безработных, из них сельских жителей — 27 человек, городских – 25. Из всего количества безработных – 16 женщин. Заявлены вакансии на 284 места, в сельской местности — 128, в городской – 156. Из них по рабочим профессиям – 166. За январь-май 2018 года трудоустроено 100 человек, в том числе: в сельской местности – 39, обязанных родителей – 7, вернувшихся из мест лишения свободы – 7.

В районе зарегистрировано 9 524 получателей пенсии. Из них:

-по возрасту – 7 139;

-по инвалидности -1 221;

-по случаю потери кормильца – 440;

-за выслугу лет – 13138; из них государственные служащие – 76;

-за особые заслуги -11;

-по Закону о военнослужащих – 18.

-социальные пенсии – 557.

-работающие пенсионеры – 2 464.

Подготовила Галина ГАМЕЗО.