Внук британской королевы Елизаветы ІІ Уильям посетил Израиль

Это первая официальная поездка члена королевской семьи в эту страну.



36-летний Герцог Кембриджский посетил религиозные объекты, почтив память жертв Холокоста. В планах принца встретиться с израильскими и палестинскими лидерами. Кроме этого, он отправится на могилу своей прабабушки принцессы Алисы Греческой, которая похоронена в Иерусалиме. Перед поездкой в Израиль принц Уильям уже посетил Иорданию, где, в частности, пообщался с сирийскими беженцами.