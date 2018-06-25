Под Минском перезахоронили останки жертв фашистских расправ

Под Минском перезахоронили останки жертв нацизма . Траурная церемония прошла на мемориальном кладбище «Благовщина».

Останки нашли при строительстве мемориального комплекса. Это почти полсотни убитых. Самому маленькому не было и пяти лет. На траурную церемонию пришли дипломаты, духовенство и местные жители.