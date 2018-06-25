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Под Минском перезахоронили останки жертв фашистских расправ
26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Под Минском перезахоронили останки
Останки нашли при строительстве мемориального комплекса. Это почти полсотни убитых. Самому маленькому не было и пяти лет. На траурную церемонию пришли дипломаты, духовенство и местные жители.
«Папа был в Витебской области в партизанском движении с 13 лет. Бабушку разрезали на дровах фашисты за то, что она лечила раненых и пекла хлеб. Все это сильно затронуло нашу семью, как и всех нас. Равнодушным быть невозможно», – говорит жительница Минска Оксана Сукач.
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Траурная церемония прошла на мемориальном кладбище «Благовщина».
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