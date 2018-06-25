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Под Минском перезахоронили останки жертв фашистских расправ

26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Под Минском перезахоронили останки жертв нацизма. Траурная церемония прошла на мемориальном кладбище «Благовщина».

Останки нашли при строительстве мемориального комплекса. Это почти полсотни убитых. Самому маленькому не было и пяти лет. На траурную церемонию пришли дипломаты, духовенство и местные жители.

«Папа был в Витебской области в партизанском движении с 13 лет. Бабушку разрезали на дровах фашисты за то, что она лечила раненых и пекла хлеб. Все это сильно затронуло нашу семью, как и всех нас. Равнодушным быть невозможно», – говорит жительница Минска Оксана Сукач. 
  
«У меня растут три дочки. И когда мы смотрим какие-то военные фильмы, передачи, у всех слезы на глазах. Что-то болит в душе за эту трагедию», – делится жительница Минска Наталья Волчок. 
 
«Благовщина» – территория в нескольких километрах от бывшего концлагеря «Тростенец». Там погибли более двухсот тысяч человек. Это четвертый по количеству жертв лагерь смерти.



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Теги: Минск
 
 
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Траурная церемония прошла на мемориальном кладбище «Благовщина».
 
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