"Им придется несладко": генпрокуратура и МВД предупредили "хулиганов" на мотоциклах

Генпрокуратура и МВД особое внимание уделят мотоциклистам-хулиганам. Об этом в интервью «СБ. Беларусь Сегодня» рассказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.



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— Мы сейчас говорим о категории мотоциклистов, за которыми инспекторам приходится гоняться на скорости за 200 км/час. Им придется несладко, если мы начнем применять методы, которые можем применить. Мы обсуждали эту проблему с министром внутренних дел: совместными усилиями порядок наведем. Он уже наводится, — сказал генпрокурор.

По его словам, хулиганство на дорогах вызывает серьезное, резкое недовольство в обществе: люди жалуются на мотоциклистов-хулиганов в письменных обращениях на приемах. При этом последние не понимают, что создают угрозу безопасности граждан.

Отвечая на вопрос о выделении байкерам каких-то участков дорог или заброшенных аэродромов, где они могли бы показать возможности своих мотоциклов, генпрокурор сказал, что это также обсуждалось.

— Этот вопрос прорабатывается, но им же неинтересны такие места. Они же в известной степени артисты. Им интересно поставить машину на заднее колесо или с грохотом промчаться ночью по проспекту, чтобы публика обратила внимание, оценила.