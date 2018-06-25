Под Несвижем пьяный водитель опрокинул в кювет Renault: один человек погиб, один в реанимации

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в ДТП, которое произошло вечером 25 июня вблизи деревни Затурья Несвижского района. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: СК

Предварительно установлено, что 42-летний житель Несвижского района, управляя личным Renault Megane, ехал по трассе Несвиж — Сейловичи — Бузуны — Бучное, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Кроме водителя, в салоне находились пять пассажиров.

В результате ДТП 34-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье авто, от полученных травм умерла, 45-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Компания возвращалась с озера, где они распивали спиртные напитки.

— Водитель Renault задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения), - сообщили в СК.

Следователи просят граждан, которые располагают значимой информацией по вышеуказанному происшествию, сообщить об этом в Несвижский РОСК по телефонам 8 01770 5−15−71, 8 029 111-88-01.