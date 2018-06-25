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Под Несвижем пьяный водитель опрокинул в кювет Renault: один человек погиб, один в реанимации
Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в ДТП, которое произошло вечером 25 июня вблизи деревни Затурья Несвижского района. Об этом
Предварительно установлено, что 42-летний житель Несвижского района, управляя личным Renault Megane, ехал по трассе Несвиж — Сейловичи — Бузуны — Бучное, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Кроме водителя, в салоне находились пять пассажиров.
В результате ДТП 34-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье авто, от полученных травм умерла, 45-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.
Выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Компания возвращалась с озера, где они распивали спиртные напитки.
— Водитель Renault задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения), - сообщили в СК.
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Авария произошла 25 июня, в 21.15, вблизи деревни Затурья.
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