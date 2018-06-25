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Сцена с Трампом из фильма "Один дома 2" стала актуальной 26 лет спустя

26.06.2018 12:03 — Разное | Tut.by  
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Все мы помним эту сцену из знаменитого фильма «Один дома 2». Тогда Дональд Трамп сыграл человека, который подсказывает Кевину, герою Маколея Калкина, как пройти в лобби нью-йоркского отеля «Плаза». Персонаж Трампа дает Кевину указания, не интересуясь, что маленький мальчик делает один в отеле.

Ничего нового с персонажем «Один дома» не произошло, зато в июне 2018-го года некоторые зрители взглянули на сцену из фильма совершенно иначе. На Reddit выложили кадр с отсылкой к ситуации с разделением семей мигрантов на границе США: «Первый случай, когда Трампу было абсолютно наплевать на детей, разлученных с семьями».

Напомним, что в середине июня 2018 года СМИ выяснили, что американские пограничники разделяют семьи прибывающих в страну нелегальных мигрантов — речь идет о тысячах детей, которых держат в центрах временного содержания отдельно от родителей.

Через несколько дней Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разделять семьи мигрантов. Он поручил построить специальные места для содержания иммигрантов с детьми. Правозащитники опасаются, что до окончания строительства детей отправят за решетку вместе с их родителями.

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Розыгрыш продлится до 29 июня.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в 1992 году снялся в эпизодической роли в фильме "Один дома 2": он сыграл человека, который подсказывает Кевину, герою Маколея Калкина, как...
 
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