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Сцена с Трампом из фильма "Один дома 2" стала актуальной 26 лет спустя
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Ничего нового с персонажем «Один дома» не произошло, зато в июне 2018-го года некоторые зрители взглянули на сцену из фильма совершенно иначе. На Reddit выложили кадр с отсылкой к ситуации с разделением семей мигрантов на границе США: «Первый случай, когда Трампу было абсолютно наплевать на детей, разлученных с семьями».
Напомним, что в середине июня 2018 года СМИ выяснили, что американские пограничники разделяют семьи прибывающих в страну нелегальных мигрантов — речь идет о тысячах детей, которых держат в центрах временного содержания отдельно от родителей.
Через несколько дней Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разделять семьи мигрантов. Он поручил построить специальные места для содержания иммигрантов с детьми. Правозащитники опасаются, что до окончания строительства детей отправят за решетку вместе с их родителями.
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