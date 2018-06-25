Все мы помним эту сцену из знаменитого фильма «Один дома 2». Тогда Дональд Трамп сыграл человека, который подсказывает Кевину, герою Маколея Калкина, как пройти в лобби нью-йоркского отеля «Плаза». Персонаж Трампа дает Кевину указания, не интересуясь, что маленький мальчик делает один в отеле.

Ничего нового с персонажем «Один дома» не произошло, зато в июне 2018-го года некоторые зрители взглянули на сцену из фильма совершенно иначе. На Reddit выложили кадр с отсылкой к ситуации с разделением семей мигрантов на границе США: «Первый случай, когда Трампу было абсолютно наплевать на детей, разлученных с семьями».

Напомним, что в середине июня 2018 года СМИ выяснили, что американские пограничники разделяют семьи прибывающих в страну нелегальных мигрантов — речь идет о тысячах детей, которых держат в центрах временного содержания отдельно от родителей.

Через несколько дней Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разделять семьи мигрантов. Он поручил построить специальные места для содержания иммигрантов с детьми. Правозащитники опасаются, что до окончания строительства детей отправят за решетку вместе с их родителями.

***

23 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно 20 билетов на фестиваль белоруской рок-музыки «Наш дзень!» . 30 июня на территории музея народной архитектуры и быта под Минском выступят Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич и другие.

Розыгрыш продлится до 29 июня.