На трассе М6 Citroen зацепил грузовик: погиб водитель легковушки, пассажир в реанимации

В 6.30 утра 26 июня на трассе М6 в Лидском районе Citroen столкнулся с грузовиком. Погиб водитель легковушки, его пассажир в реанимации.













По информации «Лидской газеты», 30-летний житель Гродно за рулем Citroen на закруглении дороги допустил столкновение с полуприцепом грузовика DAF, ехавшего со стороны Минска во встречном направлении. Мужчина погиб, его пассажир, 28-летний житель Гродно, в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Известно, что молодые люди выехали рано утром из Гродно в Минск сдавать экзамен по работе.

За рулем грузовика был 32-летний житель агрогородка Дитва.