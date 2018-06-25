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На трассе М6 Citroen зацепил грузовик: погиб водитель легковушки, пассажир в реанимации
В 6.30 утра 26 июня на трассе М6 в Лидском районе Citroen столкнулся с грузовиком. Погиб водитель легковушки, его пассажир в реанимации.
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Известно, что молодые люди выехали рано утром из Гродно в Минск сдавать экзамен по работе.
За рулем грузовика был 32-летний житель агрогородка Дитва.
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В 6.30 утра 26 июня на трассе М6 в Лидском районе Citroen столкнулся с грузовиком.
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