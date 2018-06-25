Товар вернуть можно будет с упаковкой, а деньги - без паспорта. В Беларуси меняют права потребителей

В Беларуси разработали изменения в закон «О защите прав потребителей», сообщили в МАРТ. Так, покупатель сможет забрать деньги за возвращенный товар без предоставления паспорта или другого документа. Сейчас для возврата нередко требуют документ. При этом возвращать товары нужно будет с упаковкой, в которой он был приобретен. Иначе в магазине могут отказать в его приеме обратно. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают покупателей уже с декабря нынешнего года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Упаковку лучше не выбрасывать, а то товар могут не принять обратно

— В закон вошли изменения и дополнения, учитывающие наработанную правоприменительную практику, а также предложения потребительского сообщества (общественных объединений потребителей) и бизнеса, — уточняют в МАРТ.

Так, вводится запрет на требование у покупателя паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денежных средств. «Отсутствие регулирования данного вопроса порождало много обращений граждан в государственные органы», — поясняют в ведомстве.

Магазинам запретят устанавливать разные цены и тарифы на один и тот же товар из-за формы оплаты — наличной или безналичной.

Предусматривается также обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан.

Гарантийный ремонт может затянуться, а за хранение товара в мастерской будут брать деньги

Изменениями также предусмотрено, что срок гарантийного бесплатного ремонта могут увеличить с 14 до 30 дней.

— Поправка обусловлена случаями объективной необходимости установления более длительных сроков ремонта, например в связи с дозаказом комплектующих, запасных частей, требованиями об осуществлении ремонта на производственном оборудовании изготовителя или его уполномоченных лиц, расположенных удаленно, и т. д, — уточняют в МАРТ.

При этом водится обязанность ремонтных организаций делать проверку качества доставленного им продавцами (поставщиками) товара в течение 3 дней. Это решили ввести для «обеспечения своевременного исполнения законных требований потребителя».

При этом ремонтные мастерские смогут взимать деньги за хранение товара, который продолжительное время не забирают.

— Предусматривается право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении 2 месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Наведут порядок с подарочными сертификами

В Беларуси также урегулируют работу с подарочными сертификатами.

— Много потребительских споров и жалоб в последнее время порождается отсутствием должного регулирования оборота так называемых подарочных сертификатов. Законом предусматривается, что правительством будет установлен порядок реализации товаров (работ, услуг) по подобного рода документам, — говорят в МАРТ.

Магазины, которые продают товары дистанционно через рекламу или иные информационные источники, в том числе через интернет, обяжут указывать в этих источниках цену продукта определенным шрифтом. Его размер должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании.

— Это позволит сделать информацию читабельной для потребителей и снизить количество случаев введения их в заблуждение относительно стоимости покупки, — добавляют в МАРТ.

Обязательной информации о товаре на упаковке будет больше

Некоторые изменения касаются языка, на котором приведена информация о товаре. «В законе учтено предложение о доведении информации «на белорусском и (или) русском языках» вместо закрепленной сегодня альтернативы — «на белорусском или русском языке», — говорят в ведомстве.

Изменениями также оптимизировали требования к информации о товарах и услугах. Так, закон дополнен нормами о том, что до потребителя должна доводиться информация:

о стране происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают;

товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают; о классе энергоэффективности товаров (по перечню, предусмотренному законодательством и техническими регламентами). Например, в маркировке холодильников, стиральных и посудомоечных машин должно содержаться указание на класс энергоэффективности бытовой техники.

Изменения вступят в силу с 23 декабря 2018 года.