"Антидопинговые" поправки в УК: наказание предусмотрено только для персонала, для спортсменов - нет

24 мая Александр Лукашенко подписал указ № 201 «О противодействии допингу в спорте». Правительству было поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение атлетов к нарушению антидопинговых правил. Поправки были оперативно подготовлены и представлены на общественное обсуждение . Так какие же наказания будут предусмотрены Уголовным кодексом за допинг?



Фото: pixabay.com

Использование допинга персоналом в отношении спортсмена

Статья 148 («Умышленное лишение профессиональной трудоспособности») Уголовного Кодекса Беларуси будет дополнена еще одной статьей под примечанием № 1.

«Включение статьи 1481 в Уголовный кодекс обусловлено тем, что последствия спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в спорте приводят к потере его профессиональной трудоспособности в связи с лишением спортсмена права осуществлять педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта и сопоставимы с составом преступления, предусмотренным статьей 148 Кодекса за умышленное лишение профессиональной трудоспособности», — пояснили в Минспорта.

Использование персоналом (то есть тренером, педагогическим работником, менеджером, спортивным агентом, медработником или иным лицом, участвующее в спортивной подготовке) в отношении спортсмена независимо от его согласия допинга (за исключением использования таких веществ и методов в медицинских целях при наличии разрешения на их терапевтическое использование), а также использование наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов в отношении спортсмена будет предусматривать наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года.

«То же действие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов» будет наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Склонение персоналом к использование допинга

Статья 331 УК Беларуси («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») также дополнится примечанием.

За склонение персоналом спортсмена к использованию запрещенных в спорте в спорте веществ и методов, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, за исключением наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, будет предусмотрен штраф или ограничение свободы на срок до одного года.

«То же действие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов, либо с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения», будет наказываться штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года.

А какое наказание для спортсменов?

В представленных поправках не указано наказание для самих спортсменов, которые могут и без ведома персонала употреблять допинг. Возможно, законопроект еще будет дополнен.

Однако стоит учесть, что при выявлении фактов применения допинга в большинстве случаев ответственность несет единолично спортсмен, получая спортивную дисквалификацию. Зачастую это означает завершение его спортивной карьеры и негативно влияет на международный спортивный имидж и экономику страны.

Борьба с допингом

Напомним, 24 мая Александр Лукашенко подписал указ № 201 «О противодействии допингу в спорте». Он вступит в силу 26 ноября 2018 года.

В нем говорится , что дисквалифицированным спортсменам и их персоналу запретят заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Они будут обязаны возместить суммы стимулирующих выплат за достигнутые спортивные результаты — например, призовые за олимпийские медали (50, 75 и 150 тысяч долларов) и президентскую стипендию. Виновных могут лишить государственных наград, к которым они были представлены ранее.

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) в будущем могут утратить право на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет. Национальные и сборные команды в качестве наказания могут сократить по численности и объемам финансирования.