Кочанова рассказала коррупции в Администрации президента

Глава Администрации президента Наталья Кочанова рассказала о коррупции в своем ведомстве.

Она заявила, что в Администрации президента в 2018 году был выявлен факт злоупотребления служебным положением со стороны начальника отдела.

Она сообщали также, что в текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме.

«К сожалению, и в Администрации президента был выявлен такой факт — пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела», — рассказала Кочанова, не раскрывая, однако, подробностей.

Чиновница отметила, что «перед законом все равны, пощады никому не будет, невзирая на должности, ранги или былые заслуги», а работа по пресечению коррупции в стране и дальше будет принципиальной, максимально открытой и гласной.

По словам Кочановой, главное требование президента к руководителям всех уровней – это честная и порядочная работа «во благо страны и белорусского народа».

Напомним, 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик заявил , что в Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема в сфере здравоохранения.