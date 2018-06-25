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Кочанова рассказала коррупции в Администрации президента

26.06.2018 12:22 — Разное | БДГ  
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова рассказала о коррупции в своем ведомстве.

Она заявила, что в Администрации президента в 2018 году был выявлен факт злоупотребления служебным положением со стороны начальника отдела.

Она сообщали также, что в текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме.

«К сожалению, и в Администрации президента был выявлен такой факт — пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела», — рассказала Кочанова, не раскрывая, однако, подробностей.

Чиновница отметила, что «перед законом все равны, пощады никому не будет, невзирая на должности, ранги или былые заслуги», а работа по пресечению коррупции в стране и дальше будет принципиальной, максимально открытой и гласной.

По словам Кочановой, главное требование президента к руководителям всех уровней – это честная и порядочная работа «во благо страны и белорусского народа».

Напомним, 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что в Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема в сфере здравоохранения.

Ззаместитель генерального прокурора Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции заявил, что количество коррупционных преступлений в стране за январь-май выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

 
 
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова рассказала о коррупции в своем ведомстве. Она заявила, что в Администрации президента в 2018 году был выявлен факт...
 
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