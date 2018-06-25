В райисполкоме рассмотрен вопрос о вовлечении имущества в хозяйственный оборот

Всё неиспользуемое имущество в районе должно быть вовлечено в хозяйственный оборот и эффективно использоваться, — об этом шла речь на совместном заседании районного исполнительного комитета и президиума районного Совета депутатов.

Комментируя актуальность темы, председатель райисполкома И.И. Маркович отметил, что главой государства поставлена задача по-хозяйски использовать каждое здание и каждый клочок земли – её выполнение находится на строгом контроле у власти. «Недвижимость должна работать на экономику района, на этой основе создаваться рабочие места, доходы поступать в бюджет, а на земле и производственных территориях наводиться порядок»,- резюмировал руководитель района.

Из представленной информации заместителя председателя райисполкома Е.А. Борздыко следует, что райисполкомом и организациями района принимаются меры по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости. Налажена работа с инвесторами, представителями малого и среднего бизнеса, сведения о неиспользуемых объектах размещаются на официальном сайте райисполкома, а также в иных источниках информации.

В едином государственном реестре имущества зарегистрировано 2537 объектов недвижимости 28 организаций района общей площадью свыше 317 тысяч кв. м. Большая часть зданий используется собственниками, 2,4 % — передано в аренду или безвозмездное пользование, не используется около 14 тысяч кв. м или 4,6% площадей.

В 2017 году подлежало вовлечь в оборот 11 объектов, вовлечено — 8 или 73% от запланированного, снесено и списано 4 объекта. Продано на аукционах 6 объектов. В районный бюджет от реализации имущества поступило более 28 тысяч рублей.

В текущем году необходимо вовлечь в оборот 6 объектов, снести – 13. Уже задействовано 2 объекта и 4 списано.

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