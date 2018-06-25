Бесправник «сбил» знак

25 июня 2018 года около 14:40 часов житель д. Андроново 1983 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц» и двигаясь в направлении поселка «Птицефабрика» по участку 1-го км автодороги Н-848 «Андроново – Залесье», выполненном в виде закругления, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и допустил съезд в придорожный откос, где совершил наезд на железобетонную стойку дорожного знака. Следует отметить, что водитель не имел права управления транспортным средством (был лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми доставлен на излечение в реанимационное отделение Кобринской ЦРБ.





Александр ПОЛЕТИЛО, старший госавтоинспектор ОГАИ Кобринского РОВД