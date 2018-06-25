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«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер

26.06.2018 12:28 — Разное | Аргументы и факты  
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«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер
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И очень жаль. Ведь некоторые отечественные автомобили выглядели значительно привлекательнее западных кадиллаков.

ЗИЛ-118 «Юность» (1962 год)

В 60-х годах советские инженеры задались целью создать «бус», который по комфортности не уступал бы лимузину. Эти авто производили по нескольку единиц в год по спецзаказам КГБ, телевидения и в качестве спецмашин скорой помощи. Но в массовое производство автомобиль так и не поступил из-за дороговизны проекта.

«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер
Фото: Фото из открытых источников

 

АЗЛК «Москвич-408 Турист» (1964 год)

С московского завода АЗЛК сошли лишь два опытных экземпляра «Москвич-408 Турист». Они были выполнены с непривычным для советских людей кузовом купе-кабриолета.

«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер
Фото: Фото из открытых источников

Этот автомобиль имел электронный впрыск топлива, мощный двигатель на 63 л.с., а также развивал максимальную скорость в 130 км/ч. Планировалось выпускать «Турист» мелкими сериями для экспорта, но позже проект закрыли.

НАМИ А-50 «Белка» (1955 год)

Экспериментальный малогабаритный автомобиль был разработан совместно НАМИ и Ирбитским мотоциклетным заводом.

«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер
Фото: Фото из открытых источников

Для того чтобы попасть за руль «Белки», надо было откинуть всю переднюю часть кузова. Существовали образцы автомобиля как с закрытым, так и с открытым кузовами.

ЗИС 112 «Циклоп» (1951 год)

ЗИС-112 дизайнера Валентина Росткова был попыткой создать достойный спорткар отечественного производства.

«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер
Фото: Фото из открытых источников

Футуристический двухместный ЗИС с металлическим съемным колпаком над салоном и единственной фарой был невероятно мощным, но уж слишком тяжелым и неповоротливым.

ИЖ-19 «Старт-Комби» (1975 год)

Этот хетчбэк создавался молодой командой как молодежный автомобиль. Особенностью машины был «горбатый» капот, под которым размещалась V-образная «шестерка».

«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер
Фото: Фото из открытых источников

Модель была высоко оценена юными автолюбителями, но показалась слишком революционной руководству предприятия.

«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер
Символы эпохи. «Запорожец» - маленькая машинка огромной страны
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Считается, что советский автопром не баловал народ разнообразием моделей. Но немногие знают, что на некоторых автомобильных заводах СССР были разработаны...
 
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