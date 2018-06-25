«Красавцы!». Малоизвестные советские автомобили, не попавшие на конвейер

И очень жаль. Ведь некоторые отечественные автомобили выглядели значительно привлекательнее западных кадиллаков.

ЗИЛ-118 «Юность» (1962 год)

В 60-х годах советские инженеры задались целью создать «бус», который по комфортности не уступал бы лимузину. Эти авто производили по нескольку единиц в год по спецзаказам КГБ, телевидения и в качестве спецмашин скорой помощи. Но в массовое производство автомобиль так и не поступил из-за дороговизны проекта.

АЗЛК «Москвич-408 Турист» (1964 год)

С московского завода АЗЛК сошли лишь два опытных экземпляра «Москвич-408 Турист». Они были выполнены с непривычным для советских людей кузовом купе-кабриолета.

Этот автомобиль имел электронный впрыск топлива, мощный двигатель на 63 л.с., а также развивал максимальную скорость в 130 км/ч. Планировалось выпускать «Турист» мелкими сериями для экспорта, но позже проект закрыли.

НАМИ А-50 «Белка» (1955 год)

Экспериментальный малогабаритный автомобиль был разработан совместно НАМИ и Ирбитским мотоциклетным заводом.

Для того чтобы попасть за руль «Белки», надо было откинуть всю переднюю часть кузова. Существовали образцы автомобиля как с закрытым, так и с открытым кузовами.

ЗИС 112 «Циклоп» (1951 год)

ЗИС-112 дизайнера Валентина Росткова был попыткой создать достойный спорткар отечественного производства.

Футуристический двухместный ЗИС с металлическим съемным колпаком над салоном и единственной фарой был невероятно мощным, но уж слишком тяжелым и неповоротливым.

ИЖ-19 «Старт-Комби» (1975 год)

Этот хетчбэк создавался молодой командой как молодежный автомобиль. Особенностью машины был «горбатый» капот, под которым размещалась V-образная «шестерка».

Модель была высоко оценена юными автолюбителями, но показалась слишком революционной руководству предприятия.