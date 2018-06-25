​Мужчина отобрал у полицейского пистолет, а затем устроил стрельбу по школе в Японии

По информации иностранных СМИ, происшествие произошло в городе Тояма (300 км от Токио).

Неизвестный напал на полицейский участок, отобрал пистолет и начал стрельбу возле учебного заведения. Пострадали три человека. Их состояние – тяжёлое.

Мужчину задержали. Сейчас проводится проверка. Как стало известно, злоумышленник ранил полицейского ножом, после чего взял его оружие. Из него он ранил охранника школы и случайного прохожего.