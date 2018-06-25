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Мужчина отобрал у полицейского пистолет, а затем устроил стрельбу по школе в Японии
По информации иностранных СМИ, происшествие произошло в городе Тояма (300 км от Токио).
Неизвестный напал на полицейский участок, отобрал пистолет и начал стрельбу возле учебного заведения. Пострадали три человека. Их состояние – тяжёлое.
Мужчину задержали. Сейчас проводится проверка. Как стало известно, злоумышленник ранил полицейского ножом, после чего взял его оружие. Из него он ранил охранника школы и случайного прохожего.
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По информации иностранных СМИ, происшествие произошло в городе Тояма (300 км от Токио).
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