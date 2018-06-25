Централизованное тестирование по физике стартовало в Беларуси

Всего на это испытание зарегистрировались 25,5 тысяч абитуриентов.



На выполнение всех заданий отводится три часа. При сдаче теста поступающие могут пользоваться калькулятором. Но он должен быть самым простым – уметь складывать, вычитать, делить, возводить в степень и вычислять квадратный корень, а результат выводить исключительно на однострочный дисплей.