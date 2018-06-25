Судно с мигрантами вот уже несколько суток не принимает ни одна страна

Активисты немецкой благотворительной организации спасли 224 мигрантов в международных водах Средиземного моря почти неделю назад, но до сих пор ни одно европейское государство не открыло для них свои порты.



Ранее Италия и Ливия договорились о координации усилий по противодействию нелегальной миграции. Рим предложил создать несколько центров по приёму беженцев у границ Ливии.