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Судно с мигрантами вот уже несколько суток не принимает ни одна страна
Активисты немецкой благотворительной организации спасли 224 мигрантов в международных водах Средиземного моря почти неделю назад, но до сих пор ни одно европейское государство не открыло для них свои порты.
Ранее Италия и Ливия договорились о координации усилий по противодействию нелегальной миграции. Рим предложил создать несколько центров по приёму беженцев у границ Ливии.
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Активисты немецкой благотворительной организации спасли 224 мигрантов в международных водах Средиземного моря почти неделю назад, но до сих пор ни одно...
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