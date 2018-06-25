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В отместку подожгла дом

26.06.2018 — Разное | Поставский край  
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В отместку подожгла дом

Фото носит иллюстративный характер (из Интернета)

Месть и закон. Именно так можно назвать криминальную историю, явившуюся предметом разбирательства на выездном заседании суда Поставского района по одному из уголовных дел в последний день мая текущего года.

На скамье обвиняемых оказалась 24-летняя поставчанка, которая уже имела в 2015 году проблемы с законом и была осуждена за совершение кражи к наказанию в виде общественных работ. Ещё тогда ей следовало задуматься о своей судьбе и возможных негативных последствиях противоправного поведения. Однако этого не произошло, что, по всей видимости, объясняется её прошлым. Отец умер, мать по причине злоупотребления спиртными напитками в свое время была лишена родительских прав и с дочерью каких-либо отношений не поддерживает. Утратила и родственные связи со своими старшими сестрами, проживающими в других регионах страны. После окончания Поставского колледжа долгое время на одном месте работы не задерживалась, так как с 15 лет пристрастилась к спиртному, в связи с чем попала в поле зрения врача-нарколога и инспекции по делам несовершеннолетних. Последние несколько лет не работала, жила за счет сожителя, который также имел пристрастие к спиртному. Совместные пьянки нередко заканчивались скандалами, рукоприкладством сожителя. Женщина прощала его и никуда не сообщала о нездоровой обстановке во взаимоотношениях. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, послужило намерение её избранника вернуться жить к своей жене, в связи с чем он потребовал от сожительницы покинуть его дом. Безысходность сложившейся ситуации, а также нахлынувшие чувства обиды и ревности, подогретые очередной дозой алкоголя, породили желание отомстить сожителю. Способ мести долго не выбирала — ближе к полуночи, пока хозяин отсутствовал, подожгла чердачное помещение дома. Только благодаря бдительности случайного прохожего и своевременному реагированию РОЧС, пожар удалось быстро нейтрализовать, предотвратив наступление более тяжких последствий. Тем не менее огнем существенно повреждены жилое строение и находившееся там имущество потерпевшего. Общий ущерб оценен почти в 4 тысячи рублей.

Приговором суда виновнице за покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере, назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Кроме того, осужденной придется полностью возместить потерпевшему причиненный ущерб.

При вынесении вердикта судом учтено полное признание обвиняемой своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, а также мнение потерпевшего. В судебном заседании обвиняемая заявила о том, что никогда не хотела бы повторить судьбу своей матери и стать такой же, как она. К сожалению, пока эти слова никак не согласуются с её поступками и поведением. Возможно, теперь она всерьез задумается о последствиях своих необдуманных шагов.

Игорь Волынец, прокурор Поставского района

 
 
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> Фото носит иллюстративный характер (из Интернета) Месть и закон. Именно так можно назвать криминальную историю, явившуюся предметом разбирательства на...
 
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