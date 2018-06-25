|
После рождения ребенка Светлана Лобода подняла гонорар за концерты в два раза
В конце мая 35-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз: она
В прошлом году заказать частный концерт певицы стоило 25 тысяч евро, сейчас — в два раза дороже.
— Частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евро. Дорога, проживание, трансфер для команды из 12 человек ложатся также на принимающую сторону. Плюс суточные в размере 200 евро, — рассказала в
Многие востребованные знаменитости после рождения детей повышают ценник — это некий фильтр, чтобы была возможность почаще находиться с детьми. Светлане к тому же придется на частные концерты летать в Россию из США.
Читайте также:
***
23 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно 20 билетов на
Розыгрыш продлится до 29 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После родов певица быстро вернулась в форму и уже через две недели появилась на премии "Муз-ТВ". Светлана продолжает усердно работать, но цена за ее выступление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)