После рождения ребенка Светлана Лобода подняла гонорар за концерты в два раза

В конце мая 35-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз: она родила дочь. После родов певица быстро вернулась в форму и уже через две недели появилась на премии «Муз-ТВ». Светлана продолжает усердно работать, но цена за ее выступление повысилась.





В прошлом году заказать частный концерт певицы стоило 25 тысяч евро, сейчас — в два раза дороже.

— Частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евро. Дорога, проживание, трансфер для команды из 12 человек ложатся также на принимающую сторону. Плюс суточные в размере 200 евро, — рассказала в комментарии российскому СМИ продюсер Светланы Нателла Крапивина.

Многие востребованные знаменитости после рождения детей повышают ценник — это некий фильтр, чтобы была возможность почаще находиться с детьми. Светлане к тому же придется на частные концерты летать в Россию из США.

Светлана Лобода приедет с концертом в Минск 14 октября. Билеты — от 40 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

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