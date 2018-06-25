Программа празднования Дня Независимости в Гродно





30 июня

14.00 — 18.00

ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э. ЖИЛИБЕРА

Мероприятие выходного дня: «Все цветы июля», интерактивная выставка



1 июля

Мероприятие выходного дня: вечер классической музыки «Классический Гродно» у фонтанов города

18.00 – БОЛЬШОЙ ФОНТАН в городском парке им. Ж.-Э. Жилибера

«Струнный Квартет IGNIS»

19.00 – ФОНТАН у ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА духовой оркестр “Гарадзенскія трубы” ГУК «Гродненская капелла»



20.00 – ФОНТАН пл. СОВЕТСКАЯ брасс-квинтет УО «Гродненский государственный музыкальный колледж».

2 июля



18.00 — 20.00

ПЛОЩАДКА У МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА «ГРОДНО», ул. СОВЕТСКАЯ

Мероприятие выходного дня отОО «БРСМ»: Республиканская акция «День вышиванки».

ВПЕРВЫЕ!Акция«Вышиванка длиною в улицу».

3 июля

КУРГАН СЛАВЫ

10.00 – торжественный митинг

10.30 – парад военной техники и войск Гродненского гарнизона, плац-концерт и дефиле оркестра, работа полевых кухонь

Концертная программа:



11.30-12.00 – выступление солистов военного оркестра 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады

12.00-12.40 – концерт народной эстрадной студии «Забава» УО «Гродненский государственный колледж искусств»

12.40-14.00 – концерт эстрадной студии «Струны сердца» ГУ «Гродненский городской центр культуры»

19.00-20.00 – концерт народного ансамбля белорусской песни и музыки «Гасцінец» ГУ «Гродненский городской центр культуры»

20.00-21.20 – концерт эстрадной студии «Струны сердца» и детской эстрадной студии «Септима» ГУ «Гродненский городской центр культуры»

21.20-22.50 – программа от компании «Velcom»: выступление группы «NaviBand», розыгрыши памятных сувениров. Ведущий программы Александр Сериков (г. Минск)

22.55 – Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

ВПЕРВЫЕ с участием разновозрастных хоров г. Гродно

23.00 – праздничный салют

23.05-23.30 – концерт виртуоза игры на балалайке Александра Воронище.



ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

12.00-19.30 – «Арт-кафе» под открытым небом

12.00-13.00 – концерт духового оркестра “Гарадзенскія трубы”

ГУК «Гродненская капелла»

13.00-13.30 – концерт народного ансамбля белоруской песни “Гараднiца”

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

13.30-14.00 – концерт вокального ансамбля украинской песни “Барвiнок“

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

14.00-14.30 – концерт вокального ансамбля “Фабричный колорит”

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

14.30-15.00 – концерт народного ансамбля песни “Гармония”

ГУК «Гродненский областной методический центр народного творчества»

15.00-15.30 – концерт мужского вокального ансамбля “Гарадзенцы”

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

15.30-16.00 – концерт народного ансамбля «Неман»

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

16.00-17.00 – концерт эстрадной студии «Струны сердца»

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

17.00-18.00 – программа от школы современного танца «ADEPT» и эстрадной студии «Септима» ГУ «Гродненский городской центр культуры»

18.00-19.30 – дискотека «В стиле 80-90-х».

ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э.ЖИЛИБЕРА

12.00-19.30 – Работа полевых кухонь, игровые программы для детей и взрослых.



ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА

13.00-14.00 – концерт танцевальной студии «BabyStar» и студии танца «АССОРТИ»

14.00-15.00 – спектакль музыкально-драматического театра «Гарадзенскi званочак» ГУ «Гродненский городской центр культуры»

15.00-16.00 – концертная программа учащихся ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно» и ансамбля танца «Валошкi» ГУО «Гимназия №6 г. Гродно»

16.00-17.00 – концертная программа студии «Белые росинки» ГУК «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» и детского вокального ансамбля «Яварынка» ГУ «Гродненский городской центр культуры»

17.00-18.15 – концертная программа «Дети независимой страны – все мы счастьем радостным полны»

18.15-19.30 – танцевальная программа для детей и взрослых с участием коллективов города

ПЛОЩАДКА «АВТОДРОМ» городского ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ

16.00-19.00 – работа аниматоров, ростовых кукол, конкурсы, подарки, розыгрыши пригласительных билетов на аттракционы, аквагрим.



«ШВЕЙЦАРСКАЯ ДОЛИНА»

♦ спортивные площадки

♦ площадка с белорусским колоритом от ОО «БРСМ» (выставки, фотозоны, концертные и игровые программы)

площадки на ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

♦ выставки современной техники, показательные выступления, игры, викторины, интерактивные площадки от представителей здравоохранения, службы МЧС и газовой службы, Департамента охраны МВД

♦ детские зоны с аттракционами, надувными батутами, катанием на пони, продажей попкорна и сладкой ваты, детских игрушек. Развлекательные тиры

♦ техно-площадка с выставкой робототехники

♦ игровая площадка с настольными играми «Кубик»,

интерактивные площадки от учреждений образования центров творчества детей и молодежи г. Гродно «Спектр» и «Прамень».

ПЛ. ТИЗЕНГАУЗА

12.00-18.00 – ВПЕРВЫЕ! Катание на воздушном шаре «АВС»

(при хороших погодных условиях).

Зона с детскими развлекательными аттракционами.



ГОРОДСКОЙ ПАРК ИМ. Ж.-Э.ЖИЛИБЕРА и ул. СОВЕТСКАЯ



12.00-20.00 – «Город мастеров»: выставка ремесленников и мастеров народного творчества любительского объединения «Гарадзенскі каларыт»

ГУ «Гродненский городской центр культуры».

ПЛОЩАДКА У МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «ГРОДНО»



12.30-13.30 – концерт вокально – инструментального ансамбля «Рейд» (поп-рок)

13.30-14.30 – поп-группы «ТЕЛЕФОН» (поп-музыка)

14.30-15.30 – группа «Вочы» (нео-фольк)

15.30-16.30 – рок-группы «Vamma» (альтернатив-рок)

16.30-17.30 – поп-рок-группа «Brooklyn»

17.30-18.00 – группа «Диагноз жизни» (хип-хоп, поп).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БРОДВЕЙ ПО ул. СОВЕТСКОЙ



12.00-20.00



♦ Уличные музыканты

♦ Художники портретисты

♦ Тематические фотозоны

♦ Аниматоры.

ПЛОЩАДКА У ТОРГОВОГО ДОМА «НЕМАН»

13.00-17.00 – выступление «RADIANCE cover-band».

ПЛОЩАДКА У ДОМА ПРОФСОЮЗОВ

13.00-17.00 – концерт студии шансона «Хулиган Бэнд»

выступление Ольги Головни и клуба любителей бардов

программа от школы танца «GrodnoDanceArt».

ПЛ. СОВЕТСКАЯ



12.00-18.00 – Работа «Кофейбуса», полевой кухни.

Интерактивные выставки:

♦ современной автомобильной техники «Автомобильного дома «Кардена»

♦ ретро и мото техники от культурно-исторического клуба «Винтаж», мотоклуба «Grizzly» и объединения «ТехноДром» ГУ «Гродненский городской центр культуры»

13.00 – Плац-концерт от духового оркестра МЧС (г. Гродно)

14.00 – Развлекательная программа от «ВелоГродно»: велозаезды, матчи по велофутболу, велолабиринты

♦ Выставка коллекционного материала и предметов старины “Гарадзенскі скарабей”

♦ Детские аттракционы, надувные батуты

♦ Фотозоны.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПО УЛ. ДАРВИНА

20.00 – ВПЕРВЫЕ! Открытие совместного художественного проекта «Ротонда-АРТ». «Классика над Неманом» ГУК «Гродненская областная филармония» и администрации Октябрьского района г. Гродно

Праздники в микрорайонах города.

МИКРОРАЙОН ДЕВЯТОВКА



14.00-16.30

ПЛОЩАДКА ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32 г. ГРОДНО»

14.00-14.15 – открытие праздника

14.15-14.45 – концерт оркестра “Гарадзенскія трубы”

ГУК «Гродненская капелла»

14.45-15.10 – интерактивная программа

15.10-15.40 – концертная программа эстрадной студии «Миллениум»

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

15.40-16.10 – танцевальная молодёжная программа, мастер-класс от школы современного танца «ADEPT»

16.10-16.30 – интерактивная программа

♦ игровые площадки ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр г. Гродно»

♦ праздничная торговля, выставка-продажа.

МИКРОРАЙОН ФОРТЫ

14.00-16.30

ПЛОЩАДКА ГУО “ГИМНАЗИЯ № 5 г. ГРОДНО”

14.00-14.15 – открытие праздника

14.15-14.45 – концертная программа народного ансамбля “Неман”

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

15.15-15.30 – интерактивная программа

15.30-16.10 – концерт народной эстрадной студии «Забава»

УО «Гродненский государственный колледж искусств» и детских коллективов города

16.10-16.30 – интерактивная программа

на территории работают:

♦ спортивная площадка от физкультурно-оздоровительного центра «Олимпия»

♦ праздничная торговля, выставка-продажа.

МИКРОРАЙОН ВИШНЕВЕЦ

15.00-17.00

ПЛОЩАДКА ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 г. ГРОДНО» (Индурское шоссе, 14, центральный сквер).

15.00 – торжественное открытие праздника.

Церемония награждения орденом Матери многодетных матерей района

15.15-17.00 – концертная программа «Беларусь – наша песня и слава!»с участием артистов ГУК «Гродненская областная филармония», детских творческих коллективов учреждений образования Октябрьского района г. Гродно, поп-группы «ТЕЛЕФОН» и др.



На территории работают:

♦ спортивные площадки, прыжки на батуте, прокат веломобилей

♦ праздничная торговля

♦ показательные выступления военнослужащих полка связи и военнослужащих-пограничников

♦ демонстрация техники МЧС

♦ показательные выступления представителей клубов восточных единоборств.



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

♦ «Меткий стрелок» (тир ГУО «Средняя школа № 31 г. Гродно»);

♦ «Библиотечный дворик».



ФОТОЗОНА «В гостях у сказки»



МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ:

♦ мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, оригами;

♦ выставка-продажа предметов декоративно-прикладного творчества.

МИКРОРАЙОН ОЛЬШАНКА

15.00-17.00

ПЛОЩАДКА ГУО “Средняя школа № 39 г. Гродно” (ул. Огинского, 44а)

15.00 – Торжественное открытие праздника.

Награждение Орденом Матери многодетных матерей района

15.20-17.00 – «Беларусь – наша песня и слава!» праздничный концерт с

участием артистов ГУК “Гродненская областная филармония”,

военнослужащих Гродненского гарнизона, детских творческих

коллективов учреждений образования Октябрьского района

г. Гродно, коллективов художественной самодеятельности района.



МАСТЕР-КЛАССЫ:

♦ «Я рисую свою малую родину»

♦ «Беларуская лялька» – изготовление белорусских национальных кукол.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

♦ Спортивно-туристическая полоса препятствий

♦ Спортивные игры, эстафеты

♦ Настольный теннис

♦ Оздоровительное плавание в бассейне

♦ Показательные выступления воинов-разведчиков 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады.





26, 27 и 28 июня в 20.30 на Кургане Славы состоятся репетиции праздничных мероприятий.

В программе возможны изменения и дополнения.

http://grodnonews.by/