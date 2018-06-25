Дело жизни — кто и почему идет в фермеры





Подъем в 4–5 утра, тяжелый труд без выходных и отпусков… Кто идет в фермеры в Слуцком районе и как они приживаются на селе, выясняла корреспондент МЛЫН.BY.

Владимир Гуркин, деревня Лесище: «Чтобы получить ощутимую прибыль, нужно не меньше года»

Фермер из деревни Лесище Слуцкого района вместо привычных кур, коров и лошадей решил завести страусов. Ставка на экзотику дала Владимиру Гуркину отличный результат: страусиная ферма стала не только приносить производственную прибыль, но и превратилась в местную достопримечательность.

— Я пришел в эту сферу 10 лет назад далеко не молодым человеком. За плечами была многолетняя служба в армии, затем торговый бизнес. Занялся сельским хозяйством, потому что мне стало интересно. Поначалу было нелегко: я человек, далекий от работ на земле. Наверное, поэтому и не взялся за кур и коров, а приобрел страусов. А затем как-то постепенно, незаметно окунулся в сельское хозяйство. Это было неизбежно — страусам нужен корм, поэтому мы начали возделывать землю, сеять зерновые. Когда к нам зачастили экскурсии, решили расширять ферму. Завели фазанов, павлинов, цесарок, гусей, овец, коз, кур, коров. В итоге на базе фермы открыли агроусадьбу.





Но агротуризм — это пока больше для души. Усадьба не приносит большого дохода, основная прибыль — от реализации страусят, страусиных яиц, мяса, пера. Государство сегодня оказывает помощь, однако те, кто только начинает свой агробизнес, должны понимать: без первоначального капитала не обойтись. Если землю дадут бесплатно, то на технику, семена, помещения понадобятся ресурсы, и немалые.





— Не важно, 3 тысячи гектаров земли или 300, нужна техника для обработки этой площади. Стоит она немало. Окупается тоже не сразу. Чтобы получить первую ощутимую прибыль от сельского хозяйства, нужно не меньше года. Если брать оборудование в лизинг на тех условиях, которые есть сейчас, придется очень туго, потому как попросту не будет денег, чтобы платить за технику. Хотелось бы, чтобы условия лизинга для фермеров были пересмотрены. Ведь его можно сделать более долгосрочным, дать какие-то отсрочки. Тогда у предпринимателей получится быстрее выйти в плюс и отчисления в государственную казну будут более весомые — это же выгодно для всех, — уверяет Владимир Гуркин.

С кадрами еще сложнее, чем с техникой, считает фермер.

— Люди разучились работать, — тяжело вздыхает Владимир. — В наше время человеку хочется всего и сразу. А сельское хозяйство требует вложений — финансовых и трудовых. И надо понимать: не единожды придется ошибиться, набить шишки, чтобы чего-то достичь. Вот я, например, в прошлом году занялся смородиной. Но не учел, что в нашем регионе земли не совсем подходящие для этой культуры. Так что урожай вышел не самый хороший. Зато я и мои работники получили бесценный опыт. Мы не спрятали головы в песок, а растем и развиваемся. Потому что сельское хозяйство — плодотворная площадка для реализации планов и задумок, для достижения успеха. Просто нужно работать не покладая рук.





Жизнь не стоит на месте. Еще несколько лет назад был повышенный спрос на павлинов и фазанов. Сегодня многие люди привержены здоровому образу жизни. Они готовы платить больше за гарантированно экологически чистые продукты. Не исключено, что скоро популярными станут рестораны правильного и здорового питания при фермерских хозяйствах.

— Всегда есть возможности развиваться, двигаться вперед. И сельское хозяйство в этом плане — благодатная сфера. В том числе потому, что не оставит тебя без средств к существованию. Голодать и бедствовать точно не будешь! Но прежде, чем что-то получить, нужно многое вложить.

Юрий Доманский, деревня Борок: «От бумажной волокиты и фермеры страдают»





«Начать легко, продолжить сложнее», — в нескольких словах обрисовал Юрий Доманский, фермер с 25-летним стажем из деревни Борок Слуцкого района, особенность своего бизнеса. Он считает, что к подобным нагрузкам готов далеко не каждый.

— Начинать всегда нужно самому, чтобы разобраться в процессе. Даже если потом привлечь помощников, ты должен уметь не хуже их выполнять любую работу.

Юрий вырос в деревне, с сельским хозяйством хорошо знаком. Свой агробизнес начинал в буквальном смысле собственноручно: и землю копал, и за рулем трактора сидел.

Доманский уверен: если трудности не пугают, то фермерское хозяйство — это реальная возможность обеспечить себя и семью, а также почти идеальный путь для самореализации. В 1992 году он начинал с нуля, а сегодня его ФКХ — одно их крупнейших частных сельхозпредприятий в Слуцком районе и на Минщине.

Фермер занимается и растениеводством, и животноводством — держит лошадей и крупный рогатый скот. Со сбытом проблем нет: мясо принимают перерабатывающие предприятия региона. Сахарной свеклы можно выращивать и больше: идет на ура. Зерно тоже не залеживается — покупают птицефабрики. И своими работниками сельский предприниматель доволен: большинство из них на ферме в Борке трудятся уже по 10–15 лет. Юрий Доманский даже построил в деревне 7 домиков для своих работников.





— Когда люди чувствуют уважительное отношение к себе и получают хорошую зарплату, то и работать стараются на совесть. А вообще я очень доволен молодежью. Это грамотные, образованные люди, они многое сегодня знают и умеют, — говорит Юрий Доманский.

На вопрос, что мешает работе, отвечает не задумываясь:

— Бумажная волокита, от которой пока, увы, избавиться не удалось. Вроде бы на первый взгляд все просто: обратился в исполком — получил разрешение на землю, идешь и работаешь. Но на деле приходится стучаться не в одну дверь. Я, например, хочу расширить посевные площади, получил в райисполкоме разрешение. Можно сказать, решение высшей инстанции. Но приходится еще договариваться и с теми, кому эти земли раньше принадлежали, потому что без их подписи нельзя. Если исполком видит, что я хорошо работаю, есть результаты, он мне выделяет неиспользуемую землю для развития. Кому от этого хуже? Понятно, что в итоге землю я получу, но потрачу на все гораздо больше времени и сил, чем хотелось бы. Поэтому одно желание: чтобы поменьше было документальной волокиты.