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Под Суцком пьяные водитель и пассажир скутера въехали в дерево - оба в больнице

26.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцком районе 25 июня скутер Viper съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили пьяные водитель и пассажир.

Начальник отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Олег Тюрин рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось на 3-м километре автодороги Волошево — Языль около 08:45. Скутером управлял 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который не имеет водительского удостоверения. Он съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево.

По словам Олега Тюрина, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У его 58-летнего пассажира, который также был нетрезв, — переломы костей лица, закрытая черепно-мозговая травма.

По факту ДТП проводится проверка.

Олег Тюрин сообщил, что за прошедшие сутки на дорогах Минской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и четверо пострадали. Два из этих происшествий случились по вине нетрезвых водителей. Всего сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ задержали 12 пьяных водителей.


МЛЫН.BY

 
 
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В Слуцком районе 25 июня скутер Viper съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы средней степени тяжести получили пьяные водитель-бесправник и пассажир.
 
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