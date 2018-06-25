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Целых 772,2 рубля. Зарплата в Слуцком районе растёт третий месяц подряд

26.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Невероятно, но факт: заработные платы работников Минской области растут третий месяц подряд, тенденция к уверенному росту наблюдается и в Слуцком районе. Это следует из оперативных данных Национального статистического комитета, опубликованных сегодня на сайте ведомства. 

Так, в Слуцком районе после падения в январе-феврале средняя зарплата работников начала расти в марте и составила 725,5 рублей, в апреле случчане получали уже 744,3 рублей. По итогам мая текущего года средняя зарплата в районе выросла до 772,2 рублей. 

Рост показывают и другие районы. Например, на Солигорщине в марте, апреле и мае работники получали 1 321, 1 357 и 1 423,2 рублей соответственно, на Любанщине - 647, 675 и 708 рублей.

В среднем по Минской области средняя начисленная номинальная заработная плата в мае составила 952,4 рублей. 

  • Напомним, в разрезе статистики по отраслям деятельности за первый квартал оказалось, что сильнее всего повышаются заработные платы в сфере государственного управления. 
  • А вчера мы посмотрели, сколько зарабатывают работники сельского хозяйства в Слуцком районе. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Невероятно, но факт: заработные платы работников Минской области растут третий месяц подряд, тенденция к уверенному росту наблюдается и в Слуцком районе. 
 
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