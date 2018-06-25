Целых 772,2 рубля. Зарплата в Слуцком районе растёт третий месяц подряд

Невероятно, но факт: заработные платы работников Минской области растут третий месяц подряд, тенденция к уверенному росту наблюдается и в Слуцком районе. Это следует из оперативных данных Национального статистического комитета, опубликованных сегодня на сайте ведомства.

Так, в Слуцком районе после падения в январе-феврале средняя зарплата работников начала расти в марте и составила 725,5 рублей, в апреле случчане получали уже 744,3 рублей. По итогам мая текущего года средняя зарплата в районе выросла до 772,2 рублей.

Рост показывают и другие районы. Например, на Солигорщине в марте, апреле и мае работники получали 1 321, 1 357 и 1 423,2 рублей соответственно, на Любанщине - 647, 675 и 708 рублей.

В среднем по Минской области средняя начисленная номинальная заработная плата в мае составила 952,4 рублей.

повышаются заработные платы в сфере государственного управления. Напомним, в разрезе статистики по отраслям деятельности за первый квартал оказалось, что сильнее всегозаработные платы в сфере государственного управления.

посмотрели , сколько зарабатывают работники сельского хозяйства в Слуцком районе. А вчера мы, сколько зарабатывают работники сельского хозяйства в Слуцком районе.



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