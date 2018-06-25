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Комиссия по делам несовершеннолетних Жлобинского райисполкома: как записаться на приём?
26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
12 июля с 10.00 до 13.00 по адресу ул. Шоссейная, 141 каб.1\1 будет работать открытая приёмная комиссии по делам несовершеннолетних Жлобинского районного исполнительного комитета «Все о правах детей».
Свои вопросы о работе КДН, признании детей, находящимися в социально опасном положении, летней занятости, трудоустройства и многие другие можно будет задать специалистам, входящим в состав комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома: отдела образования, спорта и туризма, УЗ «Жлобинская ЦРБ», управления по труду, занятости и социальной защите, РОВД и других.
Запись на приём осуществляется по 10 июля по телефонам: 3-01-15, 3-01-63.
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12 июля с 10.00 до 13.00 по адресу ул. Шоссейная, 141 каб.1\1 будет работать открытая приёмная комиссии по делам несовершеннолетних Жлобинского районного...
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