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Мужчина зарезал жену ножницами
26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Семейный конфликт произошел 25 июня в городе Лида.
Во время ссоры между супругами, 52-летний мужчина стал душить жену, а затем схватил ножницы и нанес ей смертельный удар, рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Женщина скончалась на месте.
В милицию мужчина позвонил сам. Пока сотрудники ехали на место происшествия, он пытался вскрыть вены и навредить себе другими способами.
Семья считалась благополучной. Установлено, что во время конфликта оба были трезвыми.
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Семейный конфликт произошел 25 июня в городе Лида. Во время ссоры между супругами, 52-летний мужчина стал душить жену, а затем схватил ножницы и нанес ей...
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