Мужчина зарезал жену ножницами

Семейный конфликт произошел 25 июня в городе Лида.

Во время ссоры между супругами, 52-летний мужчина стал душить жену, а затем схватил ножницы и нанес ей смертельный удар, рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Женщина скончалась на месте.

В милицию мужчина позвонил сам. Пока сотрудники ехали на место происшествия, он пытался вскрыть вены и навредить себе другими способами.

Семья считалась благополучной. Установлено, что во время конфликта оба были трезвыми.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "