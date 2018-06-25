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На Жлобинщине организован приём ягод, грибов, овощей с личных подворий

26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На Жлобинщине организован приём ягод, грибов, овощей с личных подворий

На селе и в городе районным потребительским обществом организован приём даров леса – ягод и грибов, а также урожая овощей, который спеет на грядках личных подворий.

Как сообщили редакции в райпо, сельчанам для реализации продукции необходимо обращаться в местные райповские магазины, горожанам – в центральный пункт по заготовке сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, расположенный на улице Козлова, 23.

Закупочные цены могут меняться. К примеру, килограмм черники сейчас стоит 3 рубля, малины – 3,5 рубля, огурцов – 45 копеек.

Телефоны для справок: 5-23-03 и 5-23-18.

Соблюдать правила при заготовке даров леса  

Граждане могут осуществлять сбор грибов и ягод без разрешительных документов. Но при этом нельзя наносить вред ягодникам и грибницам. Так, запрещается применять различные механические приспособления (совки, гребенки и тому подобное), которые наносят повреждения зарослям ягодников и снижают урожай ягод.Во избежание повреждения грибницы при сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки. Запрещается изъятие грибов лисичек с размером шляпки менее 1,5 сантиметра в диаметре. Разгребание подстилки с целью сбора грибов также запрещается.

За нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей предусмотрена административная ответственность: наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

За дополнительной информацией по всем вопросам охраны животного и растительного мира или о имеющихся фактах браконьерства необходимо обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону: 2-76-30, а также по телефону горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Подготовил Николай ШУКАНОВ.

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На селе и в городе районным потребительским обществом организован приём даров леса – ягод и грибов, а также урожая овощей, который спеет на грядках...
 
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