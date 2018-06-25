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Перенос рабочих дней в июле

26.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Перенос рабочих дней в июле

В июле будем отдыхать на один день больше. А в начале месяца сразу четыре выходных.

Ранее Совет Министров Республики Беларусь постановлением № 903 от 29 ноября 2017 года утвердил график переноса выходных дней в июле 2018 года.

Во вторник, 3 июля, в Беларуси отмечается День Независимости, поэтому этот день нерабочий. Как и понедельник, 2 июля. Будет четыре выходных подряд: суббота (30 июня), воскресенье (1 июля), понедельник (2 июля) и вторник (3 июля). Рабочий день с понедельника переносится на субботу, 7 июля.

1 июля (воскресенье) — выходной день;

2 июля (понедельник) — выходной день;

3 июля (вторник) — День Независимости Республики Беларусь;

7 июля (суббота) — рабочий день.

Источник: sb.by

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В июле будем отдыхать на один день больше. А в начале месяца сразу четыре выходных. Ранее Совет Министров Республики Беларусь постановлением № 903 от 29...
 
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